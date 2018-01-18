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1 haberde 4 hain! Erdoğan düşmanlığında son nokta

Cem Özdemir, BAE tarafından finanse edilen yayın organında Türkiye'ye nefret kustu. Haberi Cengiz Çandar paylaştı, YPG'li Salih Müslim de RT etti.

18 Ocak 2018 Perşembe 09:41
1 haberde 4 hain! Erdoğan düşmanlığında son nokta

Almanya'da, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerine politikalar kurarak prestij yapmaya çalışan Cem Özdemir, BAE tarafından finanse edilen Ahval News'te yine boş boş konuştu.

TÜRKİYE DÜŞMANLIĞINDA BULUŞTULAR

Cem Özdemir'in küstah sözleri Cengiz Çandar tarafından Twitter'da paylaşıldı.

Çandar'ın attığı tweet, YPG'li teröristbaşı Müslim">Salih Müslim tarafından da retwwetlendi.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 09:41
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • ZiyaZiya1 sa önce
    it ürür kervan yürür.
  • AliAli1 sa önce
    Uluslararası ılıskıler mezunu bır arkadas olayları degerlendırırken hep kım fayda sagladı dıye dusunmek gerekır derdı. Burda Erdogan tas atıp ses Cem Ozdemırden ve YPGden gelıyorsa, ne yaptıgına bakılmaksızın Erdogan dogru bır ıs yapıyordur.
  • PolatPolat1 sa önce
    Bu alçaklar düşmanlık ediyorsa, demek ki Erdoğan doğru yolda.
  • RPRP1 sa önce
    KİTAP TAŞIYAN MERKEPLER GİBİ BOŞ YAPTIKLARINIZ EN KÖTÜ SES EŞEKLERİN SESİ .ALLAH KAHRI BERİŞAN EYLESİN
Bugünkü Akit

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