1 haberde 4 hain! Erdoğan düşmanlığında son nokta
Cem Özdemir, BAE tarafından finanse edilen yayın organında Türkiye'ye nefret kustu. Haberi Cengiz Çandar paylaştı, YPG'li Salih Müslim de RT etti.18 Ocak 2018 Perşembe 09:41
Almanya'da, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerine politikalar kurarak prestij yapmaya çalışan Cem Özdemir, BAE tarafından finanse edilen Ahval News'te yine boş boş konuştu.
TÜRKİYE DÜŞMANLIĞINDA BULUŞTULAR
Cem Özdemir'in küstah sözleri Cengiz Çandar tarafından Twitter'da paylaşıldı.
Çandar'ın attığı tweet, YPG'li teröristbaşı Müslim">Salih Müslim tarafından da retwwetlendi.