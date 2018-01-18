1 haberde 4 hain! Erdoğan düşmanlığında son nokta

Almanya'da, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerine politikalar kurarak prestij yapmaya çalışan Cem Özdemir, BAE tarafından finanse edilen Ahval News'te yine boş boş konuştu.

TÜRKİYE DÜŞMANLIĞINDA BULUŞTULAR

Cem Özdemir'in küstah sözleri Cengiz Çandar tarafından Twitter'da paylaşıldı.

Çandar'ın attığı tweet, YPG'li teröristbaşı Müslim">Salih Müslim tarafından da retwwetlendi.