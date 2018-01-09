1 derece 1 milyarı cepte bıraktırır

GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, Avrupa’da konfor sıcaklığının 19-21 derece arasında bulunduğunu, Türkiye’de ise 23-24 dereceye çıktığını belirterek, her bir derecelik ısı indiriminin doğalgazda yüzde 6-7 tasarruf sağladığını bunun toplamda 1 milyar TL demek olduğunu ifade etti.

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, alınacak küçük ama etkili önlemlerle doğalgazda önemli tasarruf sağlanabileceğini belirterek, “Avrupa ülkelerinde konfor sıcaklığı 19-21 derecelerde, Türkiye’de ise 23-24 derecede. Evlerde konfor sıcaklığının bir derece azaltılması yüzde 6-7 tasarruf sağlayarak, doğalgaz faturasını yılda 75 lira azaltır. Türkiye genelinde ise bu rakam yıllık bir milyar liranın cebimizde kalması anlamına gelir” dedi.

Arslan, yaptığı açıklamada, enerji kaynaklarının bilinçsizce kullanılmasının hem ekonomiye hem geleceğe hem de doğaya birçok olumsuz etkisi bulunduğunu söyledi.

YOĞUNLUK 10 YILDA YÜZDE 7 ARTTI

Küresel anlamda bütün ülkelerin, enerji yoğunluğunun azaltılması ve enerji verimliliğinin sağlanması için birçok hedef koyduğunu vurgulayan Arslan, son yayımlanan verilere göre Türkiye’nin enerji yoğunluğunun son 10 yılda yüzde 7 civarında arttığını ifade etti.

Arslan, Amerika, Avrupa ve sanayinin geliştiği diğer bölgelerde ise bu rakamın yaklaşık yüzde 16 düşüş gösterdiğine dikkati çekerek, “Bu sebeple, Türkiye’nin enerji yoğunluğunun 2023’e kadar yüzde 20 seviyelerinde azaltılması için çalışmalar devam ediyor. Türkiye doğalgaz piyasası Avrupa’nın en büyük ilk 5 piyasası içerisinde yer alıyor. Bugün 45 milyonun üzerinde vatandaşımız çevreci ve ekonomik bir yakıt olan doğalgazı güvenle evlerinde kullanıyor” diye konuştu.

GAZBİR olarak tasarruflu doğalgaz kullanımı konusunda gerekli uyarıları yaptıklarını aktaran Arslan, alınacak küçük ama etkili önlemlerle hem faturalarda hem de tüketimde düşüş sağlanabileceğini söyledi. Arslan, bu önlemlerden birisinin yüksek verimli kombilerin tercih edilmesi olduğunu belirterek, “Kullanılan kombinin evin büyüklüğüne ve radyatör uzunluklarına uygun seçilmesi, doğalgazın verimli kullanılabilmesi için önem taşıyor. İhtiyaçtan daha büyük veya daha küçük kapasiteli kombi almak doğalgazın verimli kullanılmasını engellerken, cihaz ve tesisatın periyodik bakımlarının da zamanında yapılması gerekiyor. Ayrıca termostatik vanalar, oda sıcaklığı ayarlanan dereceye eriştiğinde sıcak suyun radyatöre geçişini kıstığı veya tamamen kapattığı için kombi ya da kazanların daha az çalışmasını sağlar ve yüzde 15 civarında tasarruf yapılabilir. Avrupa ülkelerinde konfor sıcaklığı 19-21 derecelerde, Türkiye’de ise 23-24 derecede. Evlerde konfor sıcaklığının bir derece azaltılması yüzde 6-7 tasarruf sağlayarak, doğalgaz faturasını yılda 75 lira azaltır. Türkiye genelinde ise bu rakam yıllık bir milyar liranın cebimizde kalması anlamına gelir. Diğer bir ifadeyle Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, termostatların 3-4 derece düşük sıcaklığa ayarlanmasıyla yüzde 20 civarında tasarruf sağlayarak hem evlerin doğalgaz faturası hem de ülkemizin ithalat faturasını düşürmek mümkün” dedi.

Türkiye’deki konutların yarısının yalıtım açısından verimsiz durumda olduğuna işaret eden Arslan, bu nedenle elde edilen ısının bir kısmında kayıplar yaşandığını, özellikle çatı ve duvarlarda yapılacak yalıtım ve izolasyonla daha fazla verim sağlanabileceğini anlattı.

Yaşar Arslan, 2017'de yapılan yatırımlarla 94 yeni ilçeye doğalgaz dağıtım şebekesi ulaştığını ve bu ay sonuna kadar toplam 100 ilçede gaz kullanımının başlaması için çalışmaların devam ettiğini aktararak, "Doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasıyla konutlardan karbon salımı değerlerinin yüzde 40 seviyelerinde azalması beklenirken, hava kalitesinin de artacağını öngörüyoruz. Ayrıca sanayi ve elektrik santrallerinde de kömür yerine doğalgaz kullanımıyla karbon salımını yüzde 50 seviyelerinde düşürmek mümkün" dedi.