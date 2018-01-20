1 dakikada ne var ne yok çaldılar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde girdikleri telefon bayisinden 1 dakika içerisinde 35 bin TL değerindeki 12 adet telefon ile birlikte 2 bin dolar değerinde telefonların üzerinde bulunan alarm sistemlerini çalan hırsızlar yakalandı.



Olay, 19 Ocak akşamı İzmit Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir telefon bayisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, en az 3 kişi oldukları tahmin edilen şahıslar gece geç saatlerde telefon bayisinin önüne geldi. Bayinin kapısının kırarak içeri giren şahıslar 1 dakika içerisinde içeride bulunan 35 bin TL değerindeki 12 adet telefonla 2 bin dolar değerindeki telefonların üzerinde bulunan alarm sistemlerini çaldı. Hırsızlar çaldıkları sistemleri kucaklarına alarak dışarıda bekleyen araçlarına taşıdı. Hırsızların bayideki telefonları çalma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



KISKIVRAK YAKALANDILAR



Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bayinin alarmının ötesi üzerine olay yerine gelerek inceleme başlattı. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu hırsızların kullandıkları aracı İstanbul Bahçelievler'den kiraladıkları öğrenildi. Polis ekipleri daha sonra şahısların Bahçelievler'deki ikametine operasyon düzenledi. Operasyonda S.K. (22) ve İ.D. (22) kıskıvrak yakalandı. Yakalanan iki şahsın çeşitli suçlardan üçer kaydı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Ekipler diğer kayıp şahısları bulmak için çalışma başlattı.