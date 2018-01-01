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1 dakikada Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanıyalım

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu, geçmişten bugüne yaptığı bazı konuşmalardan kısa kesitlerle tanıyalım.

01 Ocak 2018 Pazartesi 16:51
Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 16:51
  1. 1 dakikada Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  • sukrusukru27 dk önce
    ALLAH seni başımızdan eksik etsin k.k.
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