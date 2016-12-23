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1 aylık bebek neler yapar?

- Aç, huzursuz veya sıkıntılı olduğunda ağlayarak ilişki kurmaya çalışırlar

- Ağzını açıp, meme ucunu arayabilir

- Ellerini yumruk yaparak ağızlarına götürebilirler

- Sırt üstünden, yana doğru dönmeye çalışırlar

- Yanlarına gelen kişileri dikkatle incelerler

- Yüzükoyun yatırılınca başını titreterek kaldırabilir

- Parmağınızı emmeye çalışır

- Zil seslerine karşı tepki gösterirler

- Oturur durumda başını, ara sıra dik tutabilir

- Günün büyük çoğunluğunda uyur

- 2-3 saatte bir uyanıp beslenmeye çalışır

- Seslerinize ve dokunmanıza yanıt olarak gülümserler

1 aylık bebekle nasıl ilgilenilmelidir?

- Bebeğinizin başını destekleyerek omzunuzda taşıyınız. Bu sayede dünyayı görmesine yardım etmiş olursunuz

- Bebeğinizin yüz ifadelerini ve çıkardığı sesleri taklit edebilirsiniz

- Bebeğinizin kulağına yumuşak bir ses tonu ile şarkı söyleyebilirsiniz

- 20-30 cm. mesafeden bebeğinize resimler, basit şekilli, parlak renkli objeler gösterebilirsiniz.

- Yatağının kenarlarına ufak, hareketli parlak hayvan figürleri asabilirsiniz.

- Bebeğinizi kucağınıza alın, ilgilenin, öpün ve ona sarılıp uzanın. Bebeğinizle konuşun ve onu ismi ile çağırın.

- Bebeğinizi emzirdikten sonra gazını çıkartınız.

1 aylık bebek nasıl beslenmelidir?

Bebeğinizi mümkün olduğu kadar anne sütü besleyin. Sütün yetmediği durumlarda ise doktor tavsiyesi ile hazır mamalar kullanabilirsiniz. Ayrıca mecbur kalmadıkça inek sütü kullanmayınız.

1 aylık bebeğin bakımı nasıl yapılmalıdır?

- Evdeki diğer kardeşlerin sizin denetiminizde bebeğe dokunmalarına ve sevmelerine olanak sağlayınız. Bu sayede gereksiz kıskançlıkları ortadan kaldırmış olursunuz.

- Bebeğiniz ağladığı zamanlarda kucağınıza alarak onunla yumuşak bir sesle konuşun

- Bebeğinizin altını sık sık değiştiriniz.

- Arabaya bindiğinizde bebeğinizin mutlaka yaşına uygun bir koltukta bağlı olduğuna emin olunuz.

- Bebeğinizin tırnaklarını kesiniz. Bu sayede kendini çizmesine engel olursunuz.

- Bebeğinizi dolaşırken önünüze astığınız kanguru ile taşıyabilirsiniz. Bu onda güven hissi uyandıracaktır ve denge duyusunun gelişmesine yardımcı olacaktır.