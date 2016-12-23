1 aylık bebek neler yapar?
- Aç, huzursuz veya sıkıntılı olduğunda ağlayarak ilişki kurmaya çalışırlar
- Ağzını açıp, meme ucunu arayabilir
- Ellerini yumruk yaparak ağızlarına götürebilirler
- Sırt üstünden, yana doğru dönmeye çalışırlar
- Yanlarına gelen kişileri dikkatle incelerler
- Yüzükoyun yatırılınca başını titreterek kaldırabilir
- Parmağınızı emmeye çalışır
- Zil seslerine karşı tepki gösterirler
- Oturur durumda başını, ara sıra dik tutabilir
- Günün büyük çoğunluğunda uyur
- 2-3 saatte bir uyanıp beslenmeye çalışır
- Seslerinize ve dokunmanıza yanıt olarak gülümserler
1 aylık bebekle nasıl ilgilenilmelidir?
- Bebeğinizin başını destekleyerek omzunuzda taşıyınız. Bu sayede dünyayı görmesine yardım etmiş olursunuz
- Bebeğinizin yüz ifadelerini ve çıkardığı sesleri taklit edebilirsiniz
- Bebeğinizin kulağına yumuşak bir ses tonu ile şarkı söyleyebilirsiniz
- 20-30 cm. mesafeden bebeğinize resimler, basit şekilli, parlak renkli objeler gösterebilirsiniz.
- Yatağının kenarlarına ufak, hareketli parlak hayvan figürleri asabilirsiniz.
- Bebeğinizi kucağınıza alın, ilgilenin, öpün ve ona sarılıp uzanın. Bebeğinizle konuşun ve onu ismi ile çağırın.
- Bebeğinizi emzirdikten sonra gazını çıkartınız.
1 aylık bebek nasıl beslenmelidir?
Bebeğinizi mümkün olduğu kadar anne sütü besleyin. Sütün yetmediği durumlarda ise doktor tavsiyesi ile hazır mamalar kullanabilirsiniz. Ayrıca mecbur kalmadıkça inek sütü kullanmayınız.
1 aylık bebeğin bakımı nasıl yapılmalıdır?
- Evdeki diğer kardeşlerin sizin denetiminizde bebeğe dokunmalarına ve sevmelerine olanak sağlayınız. Bu sayede gereksiz kıskançlıkları ortadan kaldırmış olursunuz.
- Bebeğiniz ağladığı zamanlarda kucağınıza alarak onunla yumuşak bir sesle konuşun
- Bebeğinizin altını sık sık değiştiriniz.
- Arabaya bindiğinizde bebeğinizin mutlaka yaşına uygun bir koltukta bağlı olduğuna emin olunuz.
- Bebeğinizin tırnaklarını kesiniz. Bu sayede kendini çizmesine engel olursunuz.
- Bebeğinizi dolaşırken önünüze astığınız kanguru ile taşıyabilirsiniz. Bu onda güven hissi uyandıracaktır ve denge duyusunun gelişmesine yardımcı olacaktır.