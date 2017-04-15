1 askeri personel tutuklandı

Muş Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, Varto ilçesinde görev yapan 1 askeri personel tutuklandı.

1 askeri personel tutuklandı
Eklenme: 15 Nisan 2017, 14:11

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; Muş’un Varto ilçesinde görev yapan bir askeri personelin yakalanarak gözaltına alındığı ve şahsın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.

Ayrıca açıklamanın devamında ise, “Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapmış olduğu çalışmalarda da, 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda ise Silahlı Yağma suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.

 
EtiketlerPKKEmniyet MüdürlüğüKCKMuş
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