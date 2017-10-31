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1 asker binlerce doktora bedel

FETÖ’cü teröristlerin TSK’ya yerleştirmeye çalıştığı öğrencilere 10 maddelik gizli bir talimat verdiği ortaya çıktı.

31 Ekim 2017 Salı 17:51
1 asker binlerce doktora bedel

15 Temmuz gecesi insanların üzerine tank, helikopter ve uçaklarla ölüm kusturan Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminin başarıyla püskürtülmesinin ardından ortaya çıkan detaylar şok ediyor. 17-25 Aralık’ta hedefine ulaşamayan, 15 Temmuz kalkışmasında da başarılı olamayan FETÖ ders çalıştırma bahanesiyle ağlarına düşürdüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) sızmak için kullandığı çocukların beynini nasıl yıkadığı deşifre oldu. Devlet kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına, ordudan emniyet güçlerine, adalet sisteminden özel sektör firmalarına, yerel yönetimlerden basın ve medya organlarına kadar sızan FETÖ TSK’ya yerleştirmeye çalıştığı öğrencilere 10 maddeden oluşan bir talimat verdiği belirlendi. Türkiye’nin ele geçirilmesi gerektiğine dikkat çekilen listede, askeri okullara sızmanın Fetullah Gülen’in emri olduğu ve teröristbaşı Gülen’in TSK’da görev yapan bir örgüt mensubunu binlerce doktora değişmeyeceğine yer verildiği tespit edildi.

OKULDAN BAŞLIYORLAR

Gazetemiz Akit, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında önemli bilgilere ulaştı. Savcılığın elde ettiği bilgilere göre; örgüt elemanları FETÖ mensubu ailelerin çocuklarını özel evlere alarak eğitim veriyorlar. Sınavda çıkacak sorular çalındıktan sonra hücre evlerde çocuklara veriliyor, onların okullara girmesi sağlanıyor. Örgüt üyesi olmayan başarılı öğrenciler için de farklı bir yöntem izleyen FETÖ militanları, askeri lise öğrencileri okula girdiği andan itibaren takibe alarak devşirme yöntemiyle örgüte kazandırılıyor. Askeri lise sınavlarına girecek örgüt üyelerinin gözaltı durumuna karşı sınava hazırlanır gibi bu soruların cevaplarını ezberlemeye çalıştıkları belirtildi. Fetullahçı Terör Örgütü’nün değişik deneme ve sadakat testlerini geçen öğrencilere 10 maddelik bir talimat listesi veriliyor. FETÖ’cüler tarafından hazırlanan Türkiye’nin ele geçirilmesi gerektiğine dikkat çekilen listede, askeri okullara sızmanın Fetullah Gülen’in emri olduğu ve teröristbaşı Gülen’in TSK’da görev yapan bir örgüt mensubunu binlerce doktora değişmeyeceği aktarılıyor.

İşte listede yer alan o talimatlar

1-Türkiye’nin ele geçirilmesi ve örgütün Türkiye yönetimine geçmesi için Askeri okullara girilmesi gerektiği,

2-“Asrın kurtarıcısı, Mehdi-Mesih” olan Fetullah Gülen’in Askeri okullara girilmesi ve buraların ele geçirilmesi gerektiğinin onun emri olduğu,

3) Örgütün hangi meslek olursa olsun birinci tercihin Askeri okullara girme olduğu,

4) Burada yapılan ibadetin diğer yerlerde yapılan ibadetten binlerce kere daha makbul olduğu, Fetullah Gülen, Askeri okulda okuyan bir öğrencinin veya kışlada görev yapan herhangi bir Askeri personelin isterse, ima ile kıldığı 2 rekat namaza, kendi ömründe kıldığı bütün namazları değiştirebileceği,

5) Tüm İslam aleminin dertlerini Askeri okullarda okuyanların dindireceği,

6) Fetullah Gülen’in TSK’da görev yapan bir örgüt mensubunu binlerce doktora değişmeyeceği,

7) Ona yapılan tüm bu fedakârlıkların, gayret ve himmetlerin onun bu sınavlara girmesi, kazanması, okuması sonra da burada görev yapması için olduğu,

8) Haşir günü Fetullah Gülen’in hemen arkasında Mehdi-Mesih’in askerleri olarak onların saf tutacağı,

9) Bu görevi üstlenmediklerinde Allah ve Peygambere hesap verecekleri,

10) Dünyalarını kaybedecekleri gibi Ahiretlerini de kaybedecekleri.

MUHAMMED UZUN / İSTANBUL

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 17:51
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Rk Rk 35 dk önce
    Fetö neysekemalistsistemodurbunu n ikisi debeladirbundansonra bu tib olusumlaraizin vermemekgerekir
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