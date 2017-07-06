1 ABD askeri infaz edildi

Yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre, Afganistan'ın güneyindeki Hilmend ilinde Taliban ile ABD güçleri arasındaki çatışmada 1 ABD askeri öldü 2'si yaralandı.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Albay Jeff Davis öldürülen askerin kimliğini Alaska doğumlu 19 yaşındaki Hansen B. Kirkpatrick olarak açıklarken askerin "dolaylı bir ateş" sırasında aldığı yara sonucu öldüğünü söyledi



Olayın Afganistan'ın güneyindeki Hilmend ilinde meydana geldiğini ifade eden Davis, söz konusu saldırının hangi grup tarafından yapıldığına ilişkin soruya, "Taliban olmadığını söylemek için bir sebep yok." şeklinde cevap verdi. Davis, olayda iki askerin de yaralandığı bilgisini kaydetti. Davis, saldırının ABD askerlerinin yerel güçler ile birlikte gerçekleştirdiği ortak bir devriye sırasında meydana geldiğini belirtti.



Afganistan'ın güneyindeki Hilmend ili, Taliban'ın ülkede en güçlü olduğu illerden birisi olarak biliniyor. Hilmend ilinde büyük bir alanı kontrolü altında tutan Taliban güçleri, il merkezi olan Leşker Gah ilçesindeki Kabil hükümeti güçlerine yönelik de saldırılar gerçekleştiriyor.

Mepa News