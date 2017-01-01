Zeytin Dalı Harekatı'nda bu silahlar kullanılıyor

Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk bölümüne Başbakan Binali Yıldırım'ın Yüzde 70 oranında kullanıldı dediği yerli silah sistemleri ve mühimmat damga vurdu. Bunlar arasında en çok iş SOM seyir füzelerine düştü.
SOM'ların yüksek isabet hassasiyetine sahip olması sayesinde, taarruzlar sırasında siviller zarar görmedi. Teröristler, Afrin bölgesini 6 yıldır yeraltı sığınakları ve tünellerle donatıyordu.
Havadan karaya atılan SOM seyir füzeleri TÜBİTAK-ROKETSAN işbirliğiyle yerli imkanlarla geliştirip üretildi. Türk jetleri YPG roketlerinin menzili içerisine girmeden hedeflerini imha etti ve sahayı yumuşattı. Teröristler bu sayede Afrin kent merkezine hapsedildi.
Menzili 250 kilometre, uzunluğu 4 metre, ağırlığı ise 600 kilogram olan füzelerin başlığı ise parçacık etkili veya ardışık delici.
Ağır bombardımanda kullanılan mühimmat, TüBİTAK'ın geliştirdiği teknolojiyle akıllı bombaya dönüştürüldü.
Hassas Güdüm Kiti (HGK) sayesinde, bombalar yüksek kullanım kabiliyeti ve hassasiyeti vuruş yeteneği kazandı. 12 bin metre irtifaya yükselebiliyor ve 25 kilometre menzile sahip.
Sakarya Roketsan'ın ürettiği çok namlulu roketatar (ÇMRA) sistemi, harekatın ilk günlerinde yoğun şekilde kullanıldı.
Fırtına obüsü, kundağı motorlu topçu sistemi her türlü arazide ilerleyebiliyor. Hakekat halindeyken 30 saniye içersinde atış hazır hale getirilebiliyor. Mevzi koordinatlarını 17.5 mm doğrulukla, mevzi rakamını ise 10 metre doğrulukla tespit ediliyor.
Fırtına obüsü
Bayraktar firmasının geliştirdiği MALE(orta irtifa-uzun menzili) sınıf insansız hava aracı(İHA) harekatta keşif ve gözetmele amacıyla kullanıldı. Taktik İHA tam otomatik uçuş kontrol özelliklerine sahip bulunuyor.