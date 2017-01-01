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Zeytin atıklarından mangal kömürü üretiyorlar

  • Balıkesir Gömeç'teki pirina satış tesisinde zeytin küspesinden mangal kömürü üreten İzmirli iş adamı kurduğu fabrikada patentini aldığı bu ürünün seri üretimine başladı.

  • İktisat Fakültesi mezunu Çağrı Kaplan (33), AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal gazın yaygınlaşmasının ardından yakıt olarak kullanılan pirinaya talebin azaldığını, bu nedenle alternatif ürün geliştirmek için çalışmaya başladıklarını anlattı.

  • Yürüttüğü çalışmalarından olumlu sonuç alan ve zeytin küspesinden kimyasal madde içermeyen doğal mangal kömürü üreten Kaplan, ürünün patentini alarak İzmir'in Torbalı ilçesinde fabrika kurdu ve üretime başladı.

  • Pirinanın içinde bulundurduğu enerjiden dolayı kömür üretimine elverişli olduğunu tespit ettiklerini belirten Kaplan, buradan hareketle mangal kömürü ürettiklerini söyledi.

  • Kaplan, piyasadaki mangal kömürlerinin üretiminde ağaçların kullanıldığına, kendi ürünlerinin ise ağaç kesilerek değil ağacın meyvesinin atığından elde edildiğine dikkati çekti.

  • Ürünlerinin zaman içinde piyasadaki ithal mangal kömürünün yerini almasını amaçladıklarını ifade eden Kaplan, "Şu anda satışlarımız çok iyi. Son tüketiciden toptancısına kadar herkes çok memnun.

  • Çünkü farklı ve yerli bir ürün. En önemlisi de diğer kömürlere kıyasla enerji ve sağlık anlamında çok önde bir kömür." diye konuştu.

  • Ürettikleri kömürün çok iyi yandığını, diğer kömürlere nazaran mangalda çok az kül bıraktığını söyleyen Kaplan, şunları kaydetti:

  • "Mangal kömürü kullananlar en çok kömürün tozlu olması ve hızlı sönmesinden şikayetçi. Bu üründe hiçbir şekilde toz yok ve iki kat daha güçlü.

  • Diğerleri 3 saatte biterken bizim ürettiğimiz kömür yaklaşık 5 saate kadar yanıyor. Isı vermesi de çok iyi. Ayrıca diğer ürünlere göre karbon salınımı da düşük olduğu için sağlık anlamında da iyi."

  • Kaplan, gelecek dönemde fabrikanın kapasitesini artırarak dış pazarlara açılmak istediklerini de sözlerine ekledi.