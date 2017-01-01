Zencefili evde kendiniz yetiştirebilirsiniz

Şifa kaynağı zencefil, asya kökenli bir bitkidir. Yüksek derecede uçucu yağlar içeren bu bitki, içerisinde fazla miktarda vitamin ve mineral barındırır. Bunların dışında zencefil, B3, B6 ve demir, kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum, magnezyum minerallerini içermektedir.İşte adım adım evinizde zencefil yetiştirme yöntemleri…
Zencefil ılıman iklimlerde yetişir. Yağışa ihtiyaç duyar. Yağış almayan yerlerde yani evinizin balkonunda büyüteceğiniz zaman sulama yöntemi ile geliştirilebilir.Aynı zamanda dikim ayları ilkbahar ve şubat aylarında yapılmalıdır. Dolgun seçmiş olduğunuz zencefil kökünü 12 saat suda bekletin.
Daha sonra kenarlarından kök vermiş olan zencefilleri toprağa dikme işlemine geçebilirsiniz. Zencefilleri toprağın 5-10 cm altına dikin.Zencefili yetiştireceğiniz saksınınışık almasını sağlamalısınız. Ayrıcazencefilin suyunu günlük olarak vermeniz yeterli olacaktır.
Zencefilinizi ektikten sonra 10 ay gibi bir sürede zencefilin yetiştiğini göreceksiniz. Bu işlem için biraz sabırlı olmanız gerektiğini unutmayın.