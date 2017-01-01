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Zebranın hazin sonu

  • Büyük göç için Masai Mara'da bulunan Ingo Gerlach'ın tesadüf eseri yakaladığı görüntüler nefes kesti.

  • Suyun içinde sessizce zebraya yaklaşan timsah bir anda avına saldırdı ve işte böyle parçaladı...