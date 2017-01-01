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Zebranın hazin sonu
Büyük göç için Masai Mara'da bulunan Ingo Gerlach'ın tesadüf eseri yakaladığı görüntüler nefes kesti.
Suyun içinde sessizce zebraya yaklaşan timsah bir anda avına saldırdı ve işte böyle parçaladı...