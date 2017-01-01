Yüzünde balon kadar kistle doğmuştu...
Zakary Reigel, yüzünün dışına taşan ve gözlerini kaplayan bir kistle doğdu.
Hayatının ilk dört ayını Cincinnati Çocuk Hastanesi'nde geçirdi. Yüzündeki kitlenin alınması için hayati tehlikesi olan cerrahi bir operasyon geçirdi.
Ağzına kadar yüzünü kaplayan, nedeni belirlenememiş genetik hasar beyin dokusuna zarar veriyor. Amerika'da bu vakaya 12 bin bebekte bir rastlanıyor.
Beyin dokusundaki kisti almak için kafa tasından kemik flap kaldırılarak kraniyotomi operasyonu gerçekleştirildi.
Nefes alması için ilk 5 ayı yoğun bakımda geçen bebek Zakary, 1 yaşını yüzündeki kistten kurtularak girdi.