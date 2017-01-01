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Yüzünde balon kadar kistle doğmuştu...

  • Zakary Reigel, yüzünün dışına taşan ve gözlerini kaplayan bir kistle doğdu.

  • Hayatının ilk dört ayını Cincinnati Çocuk Hastanesi'nde geçirdi. Yüzündeki kitlenin alınması için hayati tehlikesi olan cerrahi bir operasyon geçirdi.

  • Ağzına kadar yüzünü kaplayan, nedeni belirlenememiş genetik hasar beyin dokusuna zarar veriyor. Amerika'da bu vakaya 12 bin bebekte bir rastlanıyor.

  • Beyin dokusundaki kisti almak için kafa tasından kemik flap kaldırılarak kraniyotomi operasyonu gerçekleştirildi.

  • Nefes alması için ilk 5 ayı yoğun bakımda geçen bebek Zakary, 1 yaşını yüzündeki kistten kurtularak girdi.

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