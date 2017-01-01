Yüzmek erken yaşlanmayı önlüyor

Sıcakların kendini hissettirdiği bu günlerde yüzmenin sağlığınız üzerinde sayısız faydası bulunuyor. Yüzmek sağlıklı bir kalbe sahip olmaktan kilo vermeye, esnekliğiniz artmasından şeker hastalığı riskinizin azalmasına kadar çok ciddi olumlu etkiye sahiptir. İşte yüzmenin sağlığınıza faydaları:
Az zamanda daha fazlasını yapabilme yeteneği: Yüzme sayesinde vücudunuzun iskelet sistemine ağır bir etki olmaksızın vücudunuzu çalıştırırsınız. İnsan vücudu suya daldığında otomatik olarak hafifler. Vücudunuz ağırlığının yaklaşık yüzde 50’sini atarsınız. Özellikle aşırı kiloluysanız ya da eklem iltihabınız varsa deniz veya yüzme havuzu ölü kaslarınızın ve ağrılı eklemlerinizi çalıştırmak için en ideal yerdir.
Kas gücünüz artar: Yüzme kas gücünüzü artırmanın iyi bir yoludur. Yüzerken kollarınız ve bacaklarınız çalışır, kas gücü oluşturmada yüzme en iyisidir. Yüzme ayrıca kemik gücünü de artırır.
Esnekliğiniz artar: Yüzme sayesinde vücudunuz eklemleriniz ile bağlarınızın esnek kalmasına yardım eden dizi hareket yapar. Yüzerken ileri doğru atıldığınızda vücudunuzu da uzatırsınız. Böylece başınızdan ayak ucunuza kadar vücudunuzu germiş olursunuz.
Daha sağlıklı bir kalp: Yüzme aerobik bir egzersizdir. Yüzme vücudunuzdaki en önemli kas olan kalp kasını iyileştirmeye yardım eder. Kalbin daha iyi pompalamasına, vücuttaki kan akışının düzenlenmesine yardımcı olur.
Kilo kontrolü: Yüzme en fazla kalori yakan sporlardan biridir. Yüzmenin kalori yakıcı etkisini artırmak için aralıklarla dinlenmelisiniz. Önce biraz (45 metre) yüzün 10 saniye kadar dinlenin sonra bunun iki katı kadar (90 metre) yüzün, sonra tekrar 10 saniye kadar dinlenin ve biraz daha uzun (150 metre) mesafe yüzün.
Astım belirtilerini iyileştirir: Yüzmek nemli havada çalışma imkanı sunar, böylece egzersize bağlı astım belirtilerini azaltır. Araştırmada 6 haftalık yüzme programını tamamlayan katılımcılarda belirtilerde, horlamada, ağızdan nefes alıp vermede ve hastaneye yatış oranlarında ciddi oranda azalma olduğu belirlendi.
Kolesterole yardım eder: Yüzmek iyi kolesterolün yüksek olmasına kötü kolesterolün ise düşük olmasına yardımcı olarak kolesterol seviyelerini doğru dengede tutar.
Şeker hastalığı riskini azaltır: Bir araştırmaya göre, erkekler haftada 3 kez sadece 30 dakikalık yüzmeyle 900 kalori yakabilir ve tip 2 diyabet hastalığına yakalanma risklerini yüzde 10 azaltabilirsiniz. Kadınlarda ise hastalığa yakalanma riski yüzde 16 azalıyor. Yüzme, tip 1 diyabet hastasıysanız insülin duyarlılığını artırır. Tıp insanları diyabet hastalarının haftada en az 3 gün olmak üzere toplam 150 dakika yüzmesini öneriyor.
Stresi azaltır: Yüzme havuzunun olumlu yan etkilerinden biri de endorfin hormonu salgılanmasını sağlayıp size mutluluk vermesidir. Yüzmek sizi sakinleştirir, ferahlatır. Kaslarınız ile nefes alıp vermeniz uyumlu şekilde olduğu için stresten arınırsınız.
Erken yaşlanmayı önler: Güney Karolina Üniversitesi’nde yaşları 20 ile 90 arasındaki 40 bin 547 erkek üzerinde yapılan araştırmaya göre, yüzmeyi tercih edenlerin koşanlardan, yürüyenlerden ya da hiç egzersiz yapmayanlardan yüzde 50 daha az ölüm oranına sahip olduğu belirlendi.