Yurt dışına gidip Türkiye'ye geri dönen futbolcular
Türkiye'den yurt dışına gidip geri dönen futbolcuları derledik. İşte o isimler... - Burak Yılmaz - Galatasaray'dan Beijing Guoan'a Beijing Guoan'dan Trabzonspor'a
Batalla - Bursaspor'dan BJ Guoan'a - BJ Guoan'dan Bursaspor'a
Moussa Sow - Fenerbahçe'den Al Ahli'ye - Al Ahli'den Fenerbahçe'ye
Demba Ba - Demba Ba, Beşiktaş'tan Shanghai'a - Shanghai'dan Beşiktaş'a
Bruma - Galatasaray'dan Real Sociedad'a - Real Sociedad'tan Galatasaray'a
Ersan Adem Gülüm - Beşiktaş'tan Hebei China Fortune'a - Hebei China Fortune'dan Beşiktaş'a
Caner Erkin - Fenerbahçe'den Inter'e - Inter'den Beşiktaş'a
Atınç Nukan - Beşiktaş'tan RB Leipzig'e - RB Leipzig'ten Beşiktaş'a
Kerim Frei - Beşiktaş'tan Birmingham'a - Birmingham'dan Başakşehir'e
Manuel da Costa - Sivasspor'dan Olimpiakos'a - Olimpiakos'tan Başakşehir'e
Carl Medjani - Trabzonspor'dan Levante'ye - Leganes'ten Trabzonspor'a
El Kabir - Gençlerbirliği'nden Sagan Tosu'ya - Sagan Tosu'dan Antalyaspor'a
Kaan Söylemezgiller - Çaykur Rizespor'dan FC Wil'e - FC Wil'den Şanlıurfaspor'a
Ryan Babel - Kasımpaşa'dan Deportivo'ya - Deportivo'dan Beşiktaş'a
Ceyhun Gülselam - Galatasaray'dan Hannover 96'ya - Hannover 96'dan Karabükspor'a
Egemen Korkmaz - Fenerbahçe'den FC Wil'e - FC Wil'den Medipol Başakşehir'e
Murat Akın - Karabükspor'dan FC Wil'e - FC Wil'den Göztepe'ye
Salih Uçan - Fenerbahçe'den Roma'ya - Roma'dan Fenerbahçe'ye
Mert Nobre - Kayserispor'dan FC Wil'e - FC Wil'den Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a
Selçuk Şahin - Fenerbahçe'den FC Wil'e - FC Wil'den Gençlerbirliği'ne
Dame N'Doye - Trabzonspor'dan Sunderland'a - Sunderland'tan Trabzonspor'a
Emmanuel Emenike - Fenerbahçe'den West Ham United'a - West Ham United'tan Fenerbahçe'ye
Ermin Zec - Balıkesirspor'dan Kabala'ya - Kabala'dan Karabükspor'a
Mustapha Yatabare - Trabzonspor'dan Montpellier'e - Montpellier'den Kardemir Karabükspor'a
Batuhan Altıntaş - Bursaspor'dan Hamburg'a - Hamburg'tan Kasımpaşa'ya
Kenneth Omeruo - Kasımpaşa'dan Chelsea'ya - Chelsea'dan Aytemiz Alanyaspor'a
Josue Pesqueira - Bursaspor'dan Braga'ya - Braga'dan Galatasaray'a
Ismail Aissati - Antalyaspor'dan Terek Groznıy'e - Terek Groznıy'den Aytemiz Alanyaspor'a