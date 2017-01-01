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Yurt dışına gidip Türkiye'ye geri dönen futbolcular

  • Türkiye'den yurt dışına gidip geri dönen futbolcuları derledik. İşte o isimler... - Burak Yılmaz - Galatasaray'dan Beijing Guoan'a Beijing Guoan'dan Trabzonspor'a

  • Batalla - Bursaspor'dan BJ Guoan'a - BJ Guoan'dan Bursaspor'a

  • Moussa Sow - Fenerbahçe'den Al Ahli'ye - Al Ahli'den Fenerbahçe'ye

  • Demba Ba - Demba Ba, Beşiktaş'tan Shanghai'a - Shanghai'dan Beşiktaş'a

  • Bruma - Galatasaray'dan Real Sociedad'a - Real Sociedad'tan Galatasaray'a

  • Ersan Adem Gülüm - Beşiktaş'tan Hebei China Fortune'a - Hebei China Fortune'dan Beşiktaş'a

  • Caner Erkin - Fenerbahçe'den Inter'e - Inter'den Beşiktaş'a

  • Atınç Nukan - Beşiktaş'tan RB Leipzig'e - RB Leipzig'ten Beşiktaş'a

  • Kerim Frei - Beşiktaş'tan Birmingham'a - Birmingham'dan Başakşehir'e

  • Manuel da Costa - Sivasspor'dan Olimpiakos'a - Olimpiakos'tan Başakşehir'e

  • Carl Medjani - Trabzonspor'dan Levante'ye - Leganes'ten Trabzonspor'a

  • El Kabir - Gençlerbirliği'nden Sagan Tosu'ya - Sagan Tosu'dan Antalyaspor'a

  • Kaan Söylemezgiller - Çaykur Rizespor'dan FC Wil'e - FC Wil'den Şanlıurfaspor'a

  • Ryan Babel - Kasımpaşa'dan Deportivo'ya - Deportivo'dan Beşiktaş'a

  • Ceyhun Gülselam - Galatasaray'dan Hannover 96'ya - Hannover 96'dan Karabükspor'a

  • Egemen Korkmaz - Fenerbahçe'den FC Wil'e - FC Wil'den Medipol Başakşehir'e

  • Murat Akın - Karabükspor'dan FC Wil'e - FC Wil'den Göztepe'ye

  • Salih Uçan - Fenerbahçe'den Roma'ya - Roma'dan Fenerbahçe'ye

  • Mert Nobre - Kayserispor'dan FC Wil'e - FC Wil'den Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a

  • Selçuk Şahin - Fenerbahçe'den FC Wil'e - FC Wil'den Gençlerbirliği'ne

  • Dame N'Doye - Trabzonspor'dan Sunderland'a - Sunderland'tan Trabzonspor'a

  • Emmanuel Emenike - Fenerbahçe'den West Ham United'a - West Ham United'tan Fenerbahçe'ye

  • Ermin Zec - Balıkesirspor'dan Kabala'ya - Kabala'dan Karabükspor'a

  • Mustapha Yatabare - Trabzonspor'dan Montpellier'e - Montpellier'den Kardemir Karabükspor'a

  • Batuhan Altıntaş - Bursaspor'dan Hamburg'a - Hamburg'tan Kasımpaşa'ya

  • Kenneth Omeruo - Kasımpaşa'dan Chelsea'ya - Chelsea'dan Aytemiz Alanyaspor'a

  • Josue Pesqueira - Bursaspor'dan Braga'ya - Braga'dan Galatasaray'a

  • Ismail Aissati - Antalyaspor'dan Terek Groznıy'e - Terek Groznıy'den Aytemiz Alanyaspor'a

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