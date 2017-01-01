Yosun denizine turistler akın ediyor!

Çin'in doğusundaki Qingdao kenti, Shandong Eyaleti'nin en önemli ticari ve turistik merkezi.
Yaz mevsimi geldiğinde kıyı şeridini istila eden yeşil yosunlar ise turistler için bir eğlence haline gelmiş durumda.
Sarı Deniz'den gelen yeşil yosunlarla mücadele hükümetin tüm temizleme çabalarına rağmen aşılamıyor.
Temizleme çalışmalarına gönüllülerin de destek verdiği biliniyor.
Yosunlar, 2008 senesinden bu yana 8 bin 900 hektarlık arazi üzerinde, Çin'in doğusunda yer alan Qingdao'daki popüler sahillere yığılıyor.
Kıyı yetkilileri için baş ağrıtıcı bir hal almaya başlayan bu durum, turistler için hiç de öyle görünmüyor.
Turistler tam aksine plajlara inmeye devam ederek, kirli floresan yosunlarla sıvanıp, karanlık sularda yüzüyorlar. Daha sonra da kendilerini yeşil yosunlara gömüyorlar. Hem yetişkinler hem de çocuklar yosunlarla kaplı karanlık sularda eğleniyorlar.
Resmi istatistiklere göre, kıyılarda bulunan yosunlar çarşamba gününden beri bölgede yaklaşık 8 bin 900 hektarlık arazi kapladı.
Yerel basında çıkan haberlerde ise, temizleme işlemleri için şimdiye kadar kıyıdan 40 bin ton, karadan ve denizden ise 70 binden fazla yosun olmak üzere 2 bin 173 gemi sevkiyatı yapıldığı belirtildi.
Bu alışılmadık durumu açıklayan çok sayıda farklı teori var; İklim değişikliği ve endüstriyel kirlilik nedeniyle yosunların hızlı büyümesine yardımcı olan deniz sıcaklığı seviyesi gibi. Öte yandan, sahil şeridine yayılan yosunların zehirli olmadığı, ama balıkları ve diğer deniz canlılarını tehdit edebilecek miktarda oksijen tükettiği belirtiliyor.