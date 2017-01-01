Yorgunluğunuzun sebebi yediğiniz yiyecekler olabilir!
Bazen kendimizi enerjisiz, yorgun ve halsiz hissederiz. Böyle zamanlarda gün içerisinde yediklerimize dikkat etmekte yarar var. İşte yorgunluk veren besinler...
Vişne için doğal uyku ilacı diyebiliriz. İçeriğindeki melatonin maddesi uykusuzluk problemi için oldukça faydalıdır. Fakat gün içinde vişne tüketmek, sizi halsiz ve yorgun hissettirecektir. Vişneyi çok seviyorsanız, yatmadan önce yemek daha mantıklı olacaktır.
Muz yüksek oranda magnezyum içerir. Magnezyum içeren gıdalar yorgunluk ve uyku verir. Bu nedenle muzu gün içerisinde değil, yatmadan önce yemeniz gerekir. Bu şekilde kaliteli bir uykuya kavuşabilirsiniz.
Tatlılar yüksek oranda şeker içerdikleri için kişiye yüksek yorgunluk hissi verir.
Kırmızı etler, yüksek oranda yağ içerirler. Aşırı yağ vücutta bitkinlik ve yorgunluk hissi yaratır. Vücut etten aldığı yağı yakmak için fazlaca enerji harcayacaktır. Harcanan enerji yerini yorgunluğa bırakır.
Kişiye kısa süreliğine enerji veren kahve, daha sonrasında enerjinin fazla yükselip birden düşmesi sebebiyle yorgunluk hissi oluşturur.
Marul, içeriğinde bulunan kalledlaktusin maddesi ile sakinleştirici bir etkiye sahiptir.Bu yüzden marulu gün içerisinde tüketmemeye özen gösterin.
Beyaz ekmeğin glisemik indeksi, düşük değildir ve lif içermezler.Bu yüzden tok tutmazlar ve enerjik hissettirmezler.
Yorgunluk hissetmemek için beslenme alışkanlığımızı değiştirmek yararlı olabilir. Bunun içinde sabahları yulaf yiyerek güne başlayabiliriz. Yulaf glisemik indeksi düşük olduğu için kan şekerini yavaş yükseltir.Yulaf ezmesinde B grubu vitaminleri bulunur.
Ispanak vücudun performansını arttırmaya yarayan bir besindir. İçeriğindeki potasyum ve magnezyum gibi minerallerle de halsizlik ve yorgunluğunuzu alır.
Yoğurt iyi bir protein kaynağıdır. içerdiği probiyotik bakteriler sayesinde vücut direncini artırıyor ve yorgunluğa iyi geliyor.
Balık vücudun yeterli ve sağlıklı çalışması için Omega-3 yağ asitlerini içerir. Omega-3 yağ asitleri bilişsel ve zihinsel gelişim ve normal beyin fonksiyonları için gereklidir.
Kuru baklagiller, vücudun temel enerji kaynağı olan kompleks karbonhidratların yanında protein ve posa için de en ideal besindir. Uzun süre enerji dengesini sağlar ve yoğunluğun etkilerini azaltır.
Magnezyumdan zengin beslenmek yorgunlukla savaşmanıza yardımcı olur. Kabak çekirdeği, ay çekirdeği, badem, fındık, kaju magnezyum için iyi bir kaynak.
Yumurta en kaliteli protein kaynaklarından birisidir. Özellikle et, tavuk, balık, yumurta, peynir, süt gibi hayvansal kaynaklı proteinler B12 vitamini için iyi birer kaynak. Bu nedenle sağlıklı bireyler her gün veya gün aşırı 1 yumurta, yüksek kolesterolü olan bireyler ise haftada 2 kez 1 yumurta tüketebilir.
C vitamininden zengin kivi, sivri biber, maydanoz, portakal gibi besinler vücut direncini ve enerjiyi yükseltir.
Su, vücutta oksijenden sonra gerekli en önemli besin öğesidir. Vücutta yeterli su bulunması enerji dengesi için en önemli kural.