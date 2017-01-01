Yiyecekleri karıştırıp bebeğinize yedirmeyin! Çünkü...

Bebeğinizin yediklerinin tadını alabilmesi ve besinleri ayırt edebilmesi için bu noktalara dikkat etmelisiniz.
Diyetisyen Kibar Gültekin Kurt, bebeklere yemek yedirileceği zaman besinlerin birbirine karıştırılarak yedirilmesindense ayrı ayrı yedirmenin daha doğru olduğunu söyledi.
Bunun dışında 7. ayını doldurmayan bebeklerde ek gıdaya geçilmemesi gerektiğine değinen Kurt, bebeklerin beslenmesiyle ilgili yapılması gereken önemli adımlardan biri de bebeğin yediği şeyin tadını tanıması, sevmesi bakımından ayrı ayrı verilmesi gerektiğini vurguladı.
Eğer bunun için geç kalmışsanız yani bebeğinizi yedirirken sürekli bir şeyler karıştırıyorsanız bunu birden kesmeyin.
Yavaş yavaş besinleri birbirinden ayırın ve bu yavaş süreç sonucunda besinleri tek tek yedirmeyi deneyin.
Özellikle de annelerin yaptıkları en büyük yanlışlardan biri de pekmez ile yoğurdu karıştırmaktır.
Demir ve kalsiyum içeren bu iki besin bir araya geldiğinde emilim olumsuz etkilenir.
Süt ve pekmezin karıştırılması da tıpkı yoğurt ile pekmezin karıştırılması gibi aynı etki oluşturur.