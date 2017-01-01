Yıllardır yanlış kullanılıyormuş! Bu tuşu bakın neden yapmış?
Mouse'lardaki silindir tuşunu icat eden kişi bu tuşun asıl amacını açıkladı.
Bilgisayar kullanan milyonlarca insanın günlük hayatlarının bir parçası olan mouse kuşkusuz işlemlerimizi kolaylaştıran önemli icatlardan biri.
Ancak bu ürünü yıllardır yanlış kullanıyoruz. En azından mucidinin iddiası o yönde.
Zira mouse'lardaki silindire benzeyen scroll tuşunu icat eden Jack McCauley bu tuşu doğru kullanmadığımızı açıkladı.
McCauley, kullanıcıların sayfanın alt taraflarına inmek için kullandığu bu tuşu ne amaçla icat ettiğini açıkladı.
McCauley bu tuşu programlar arasında geçiş yapmak için icat ettiğini açıkladı.
Benzer bir itiraf geçtiğimiz haftalarda Bill Gates'ten de gelmişti.
Teknoloji devi Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı olan Bill Gates'ten geçtiğimiz haftalarda teknoloji ile yakından ilgilenenlerin ilgisini çekecek bir itiraf daha gelmişti.
Gates Bloomberg'e verdiği röportajda, Microsoft'un belki de en çok kullanılan kısayollarından birisi olan Ctrl+Alt+Delete ile ilgili bir açıklama yapmıştı.
Gates, Ctrl+Alt+Delete kısayolunu fazla sevmediğini belirtmişti.
Gates aynı açıklamasında bu işlemin tek tuşla halledilebileceğini itiraf etmişti.
Gates, eğer bu kısayolu tekrar yapabilseydi, tek tuşla veya tek elle yapılabilecek bir kombinasyon belirleyeceğinin altını çizmişti.