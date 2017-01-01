Yıllara meydan okuyan bir yapı: Trabzon Kalesi

Trabzon Kalesi günümüze kadar korunarak gelmiş ünlü yapıtlardan birisidir. Bugünkü surların en eski bölümü Roma döneminde (M.Ö. 4. yüzyıl) inşa edilmiştir. Surların daha eski safhaları hakkında tarihi kaynaklar bilgi verirler. MÖ. 4. yüzyılda şehri gören Ksenephon surların varlığından söz etmektedir.
Trabzon surları Yukarı Hisar, Orta Hisar ve Aşağı Hisar olmak üzere üç bölüme ayrılmaktadır. Tabakhane ve Zağnos Vadileri arasındaki yüksek kaya kitlesi üzerine kurulmuştur. Bu bölüm kalenin en eski bölümünü meydana getirmekte ve kaba olarak bir yamuğa benzemektedir. Şehrin adının bu Trapez/Trapezus yamuk şeklinden geldiğinden bahsedilir. Trabzon Kalesi, Trabzon il merkezinde Ortahisar mevkiinde bulunmaktadır.
KALENİN YAPISI İç kalenin koruyucusu niteliğinde olan Yukarı Hisar, aynı zamanda akropol görevindedir. M.Ö 2000'li yıllarda ilk kalenin yapıldığı söylenmektedir. Eski kaynaklarda hipodrom kalıntıları, kule, hamam ve saray gibi yapıların burada olduğundan söz edilmektedir.
Saray diye kesinleşen yapıların kalıntılarından anlaşıldığına göre kesme taştan yapılmış kare planlı olduğu anlaşılmaktadır. İmparator 2. Aleksios’un yaptırdığı Orta Hisar ve Yukarı Hisar İç Kale’nin devamı olup, düzenli bir görünüme sahip değildir. Hisarın batı kısmında İmaret ve Zağanos kapıları bulunmaktadır. Hisarın diğer bölümlerinde ise Tabakhane ve Kule kapıları bulunmaktadır.
Burada ayrıca; Orta Hisarın Camisi, Yeni Cuma Camisi, Hükümet Konağı, Kule Hamamı ve Çifte Hamam vs. gibi birçok bölüm bulunur. Aşağı Hisar, batıdan Zağanos burcunun hemen yanından denize kadar inmektedir.
Doğusunda Pazar ve Mumhane kapıları bulunan surlar güney tarafında orta hisar ile birleşmektedir. Aşağı Hisar’ın çevresinde Molla Siyah Camisi, Hoca Halil Camisi, Pazar Kapı Camisi ve yarım Bıyıkoğlu Evleri, Sekiz Düzenli Hamam, Tophane Hamamı, Hacı Arif Hamamı ve İskender Paşa Çeşmeleri gibi tarihi eserler yer almıştır.
Trabzon’un Araklı ilçesinde bulunan Trabzon kalesi, denize sıfır bir şekilde inşa edilmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u fethi üzerine Karadeniz den gelebilecek saldırılara karşı yaptırdığı bir kaledir. Trabzon Kalesi tarihten günümüze bozulmadan gelen eserlerin başında yer alır.
Evliya Çelebi bu kaleden şöyle söz etmiştir: ''Dağ tarafında cehennem kuyusuna benzer bir derin hendeği vardır ki yetmiş yedi adam girer. Safi kesme kayadır. İçinde camii, muhafazacı evleri, mahzenleri, cebehâneleri vardır.''
Trabzon Kalesini ziyaret etmeyi düşünüyorsanız, konaklama imkânları çok fazladır. Araklı ilçesinde konaklayabileceğiniz gibi şehir merkezine yakınlığından faydalanarak merkezdeki otelleri de tercih edebilirsiniz.
Araklı ilçesinde rahat edebileceğiniz ve bütçenize uygun birçok otel mevcuttur. Trabzon kalesinin belirli bir ziyaret saati bulunmaktadır. Hafta içi her gün 17:00 a kadar açık olan kale içi hafta sonları ziyaretçiye kapalıdır. Girişte herhangi bir ücret ödenmesine gerek yoktur.
TRABZON KALESİ'NE NASIL GİDİLİR? Trabzon kalesine gitmek isteyenler için merkezden Araklı ilçesine giden otobüs veya minibüsleri kullanabilirsiniz. Şahsi aracınızla gitmek istiyorsanız sahil yolunu takip ederek Araklı ilçesinde bulunan kaleye gidebilirsiniz.