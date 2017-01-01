Yer altındaki saklı cennet: Çal mağarası

Yeşil alanları, temiz havası ve sakin yapısı ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Karadeniz’in, Trabzon ilinde yer alan Çal Mağarası, adeta saklı bir cennet konumundadır.
Çal Mağarası, 2003 yılında İl Özel İdaresi tarafından ışıklandırma ve ahşap yürüyüş yolu yapılarak ziyaretçilerin hizmetine açılmıştır.
Üzerinde yer alan tarihi kale ve içerisinde yer alan dere ile dünyanın en uzun ikincisi mağarasıdır. Dışında yer alan doğal güzelliklerin yanı sıra içerisinde bulunan sarkıt ve dikitleri ile gelen turistlerin gözlerini kamaştırmaktadır.
Mağara içerisinde yer alan uzun yürüyüş yolunda ilerlerken sağ tarafta bulunan göl ve çağlayan ziyaretçileri adeta büyülüyor. Özel yapısı sayesinde astım ve sinüzit hastalarına iyi geldiği söylenen bu yerin içerisinden geçen derenin debisi mevsimlere bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Faya bağlı olarak gelişen bu yerin 8 milyon yılda oluştuğu tahmin ediliyor. Taşıdığı özellikler ile her yönünden turizme elverişli olan bu yere çok kısa sürede binlerce yerli ve yabancı turist akın etmiştir. Mağaranın yalnızca 1 km’si turistlerin ziyaretine açıktır.
MAĞARANIN SU VARLIĞI Mağaranın içindeki yer altı nehrinin taşıdığı su mevsimsel olarak değişmektedir. Yağışlı mevsimlerde mağaranın içindeki suyun derinliği 50 cm'ye kadar yükselirken, yaz aylarında bu seviye 25-30 cm'ye kadar düşmektedir.
MAĞARANIN HAVASI Mağaranın içinde, dış atmosfere dolinlerle olan irtibat nedeniyle, rahat bir hava hareketi vardır. Girişte kuru olan mağara atmosferinin nemi, iç kısımlarda bir miktar artmaktadır
MAĞARANIN OLUŞUMU Çal Mağarası kireçtaşları içindeki kirik (çatlak-fay) sistemlerine bağlı olarak gelişmiştir. Mağaranın oluşumuna neden olan ana fay NE-SW istikametindedir. Bunu kesen ikincil faylar ise NW-SE yönünde uzanırlar. Mağara bugünkü sekline iki aşamada ulaşmıştır. Birinci aşamada yüzeyden sızan sular toprak zorunda ki CO2'yi bünyesine katarak asidik karakter kazanmaları sonucunda kireçtaşını daha fazla çözerek kırıkları genişletmiş ve bir yer altı su kanalı oluşmasını sağlamışlardır.
İkinci aşamada ise bölgesel yükselmeye bağlı olarak mağara gelişimini sağlayan su akimi azalmış ve mağaranın gelişimi durmuştur. Bu dönemde başlangıçta daha yukarı kotlardaki düdenlerle bağlantılı olan su kanallarından sızan sular, yer yer sarkıt ve dikitleri oluşturmaya başlamıştır.
ÇAL MAĞARASI NEREDEDİR? Çal Mağarası, Trabzon’un Düzköy ilçesinde yer alan Çay Beldesi’nde bulunmaktadır.Bölgeye özel aracınızla şu şekilde gidebilirsiniz:''Karadeniz sahil yolundan ilerleyerek Akçaabat - Söğütlü köprüsünden dönün. Düzköy yoluna girdikten sonra yukarıya doğru düz ilerlediğinizde, bu yol sizi Çal Mağarası’na götürecektir.''
Grup halinde gelenler için buraya servisler mevcuttur. İlçeye gelen minibüsler bulunmakta fakat seferleri sıklıkla olmamaktadır.