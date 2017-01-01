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Yeni modeller çarpışma testine sokuldu!

  • Avrupa Yeni Araba Değerlendirme Programı (Euro NCAP), pek çok yeni modeli güvenlik testine sokarken, Mustang ikinci defa bu teste girdi.

  • Teste giren araçlar içerisinde; duyulduğu günden beri merak uyandıran VW Arteon'dan, kısa zamanda şaşırtıcı satış başarısı yakalayan Honda Civic'e kadar pek çok gözde model var. İşte o modeller ve çarpışma testi sonuçları...

  • Hyundai i30, Euro NCAP testlerine 'standart güvenlik ekipmanı' ile girdi.

  • Yetişkin yolcu güvenliği başarı oranı: Yüzde 88

  • Çocuk yolcu güvenliği başarı oranı: Yüzde 84

  • Yaya güvenliği başarı oranı: Yüzde 64

  • Güvenliğe yardımcı ekipmanlar başarı oranı: Yüzde 68

  • Hyundai i30, bu sonuçların ardından Euro NCAP'ten 5 yıldızla ayrıldı.

  • Opel Insignia, Euro NCAP testlerine 'standart güvenlik ekipmanı' ile girdi.

  • Yetişkin yolcu güvenliği başarı oranı: Yüzde 93

  • Çocuk yolcu güvenliği başarı oranı: Yüzde 85

  • Yaya güvenliği başarı oranı: Yüzde 78

  • Güvenliğe yardımcı ekipmanlar başarı oranı: Yüzde 69

  • Opel Insignia, bu sonuçların ardından Euro NCAP'ten 5 yıldızla ayrıldı.

  • Seat Ibiza, Euro NCAP testlerine 'standart güvenlik ekipmanı' ile girdi.

  • Yetişkin yolcu güvenliği başarı oranı: Yüzde 95

  • Çocuk yolcu güvenliği başarı oranı: Yüzde 77

  • Yaya güvenliği başarı oranı: Yüzde 76

  • Güvenliğe yardımcı ekipmanlar başarı oranı: Yüzde 60

  • Seat Ibiza, bu sonuçların ardından Euro NCAP'ten 5 yıldızla ayrıldı.

  • Volkswagen Arteon, Euro NCAP testlerine 'standart güvenlik ekipmanı' ile girdi.

  • Yetişkin yolcu güvenliği başarı oranı: Yüzde 96

  • Çocuk yolcu güvenliği başarı oranı: Yüzde 85

  • Yaya güvenliği başarı oranı: Yüzde 85

  • Güvenliğe yardımcı ekipmanlar başarı oranı: Yüzde 82

  • Volkswagen Arteon, bu sonuçların ardından Euro NCAP'ten 5 yıldızla ayrıldı.

  • Honda Civic, Euro NCAP testlerine 'standart güvenlik ekipmanı' ile girdi.

  • Yetişkin yolcu güvenliği başarı oranı: Yüzde 92

  • Çocuk yolcu güvenliği başarı oranı: Yüzde 67

  • Yaya güvenliği başarı oranı: Yüzde 75

  • Güvenliğe yardımcı ekipmanlar başarı oranı: Yüzde 88

  • Honda Civic, bu sonuçların ardından Euro NCAP'ten 4 yıldızla ayrıldı.

  • Ford Mustang, daha önce girdiği Euro NCAP testlerinden 2 yıldız almıştı. Tekrar girdiği testte bu kez 3 yıldız aldı.

  • Yetişkin yolcu güvenliği başarı oranı: Yüzde 72

  • Çocuk yolcu güvenliği başarı oranı: Yüzde 32

  • Yaya güvenliği başarı oranı: Yüzde 78

  • Güvenliğe yardımcı ekipmanlar başarı oranı: Yüzde 61

  • Ford Mustang, bu sonuçların ardından Euro NCAP'ten 3 yıldızla ayrıldı.