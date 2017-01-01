Yeni modeller çarpışma testine sokuldu!

Avrupa Yeni Araba Değerlendirme Programı (Euro NCAP), pek çok yeni modeli güvenlik testine sokarken, Mustang ikinci defa bu teste girdi.
Teste giren araçlar içerisinde; duyulduğu günden beri merak uyandıran VW Arteon'dan, kısa zamanda şaşırtıcı satış başarısı yakalayan Honda Civic'e kadar pek çok gözde model var. İşte o modeller ve çarpışma testi sonuçları...
Hyundai i30, Euro NCAP testlerine 'standart güvenlik ekipmanı' ile girdi.
Yetişkin yolcu güvenliği başarı oranı: Yüzde 88
Çocuk yolcu güvenliği başarı oranı: Yüzde 84
Yaya güvenliği başarı oranı: Yüzde 64
Güvenliğe yardımcı ekipmanlar başarı oranı: Yüzde 68
Hyundai i30, bu sonuçların ardından Euro NCAP'ten 5 yıldızla ayrıldı.
Opel Insignia, Euro NCAP testlerine 'standart güvenlik ekipmanı' ile girdi.
Yetişkin yolcu güvenliği başarı oranı: Yüzde 93
Çocuk yolcu güvenliği başarı oranı: Yüzde 85
Yaya güvenliği başarı oranı: Yüzde 78
Güvenliğe yardımcı ekipmanlar başarı oranı: Yüzde 69
Opel Insignia, bu sonuçların ardından Euro NCAP'ten 5 yıldızla ayrıldı.
Seat Ibiza, Euro NCAP testlerine 'standart güvenlik ekipmanı' ile girdi.
Yetişkin yolcu güvenliği başarı oranı: Yüzde 95
Çocuk yolcu güvenliği başarı oranı: Yüzde 77
Yaya güvenliği başarı oranı: Yüzde 76
Güvenliğe yardımcı ekipmanlar başarı oranı: Yüzde 60
Seat Ibiza, bu sonuçların ardından Euro NCAP'ten 5 yıldızla ayrıldı.
Volkswagen Arteon, Euro NCAP testlerine 'standart güvenlik ekipmanı' ile girdi.
Yetişkin yolcu güvenliği başarı oranı: Yüzde 96
Çocuk yolcu güvenliği başarı oranı: Yüzde 85
Yaya güvenliği başarı oranı: Yüzde 85
Güvenliğe yardımcı ekipmanlar başarı oranı: Yüzde 82
Volkswagen Arteon, bu sonuçların ardından Euro NCAP'ten 5 yıldızla ayrıldı.
Honda Civic, Euro NCAP testlerine 'standart güvenlik ekipmanı' ile girdi.
Yetişkin yolcu güvenliği başarı oranı: Yüzde 92
Çocuk yolcu güvenliği başarı oranı: Yüzde 67
Yaya güvenliği başarı oranı: Yüzde 75
Güvenliğe yardımcı ekipmanlar başarı oranı: Yüzde 88
Honda Civic, bu sonuçların ardından Euro NCAP'ten 4 yıldızla ayrıldı.
Ford Mustang, daha önce girdiği Euro NCAP testlerinden 2 yıldız almıştı. Tekrar girdiği testte bu kez 3 yıldız aldı.
Yetişkin yolcu güvenliği başarı oranı: Yüzde 72
Çocuk yolcu güvenliği başarı oranı: Yüzde 32
Yaya güvenliği başarı oranı: Yüzde 78
Güvenliğe yardımcı ekipmanlar başarı oranı: Yüzde 61
Ford Mustang, bu sonuçların ardından Euro NCAP'ten 3 yıldızla ayrıldı.