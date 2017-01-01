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Yemekten önce bir kaşık sirke içerseniz...

  • Yapılan sıkı diyetlere rağmen bir türlü kilo veremiyorsanız ve vücudunuzdaki bölgesel yağlardan kurtulamıyorsanız size bir önerimiz var.

  • Yemeklerden önce içtiğiniz bir kaşık elma sirkesi 10 gün içerisinde kilo vermenizi sağlıyor. Fakat sirke tek başına yeterli gelmeyebilir tabi ki. Bu yöntemi aynı zamanda az yiyerek de desteklemeniz gerekir.

  • Elma sirkesi içeriğinde kalsiyum, magnezyum, demir ve bakır bulundurur.Dolayısıyla yemeklerden önce bir kaşık elma sirkesi gün içerisinde aldığınız toksinlerin ve zehirli atıkların vücudunuzdan hızlı bir şekilde atılmasını sağlar.

  • Vücudunuzda bir nevi tonik görevi görür. Zararlı maddeleri vücudunuzda hiçbir şekilde barındırmaz.

  • Yemeklerden önce bir kaşık tüketilen elma sirkesi bağırsaklarınızın hızlı bir şekilde çalışmasını sağlar. Yararlı bakterilere zarar veremeyerek zararlı toksinlerin bağırsaklarınızdan atılmasına yardımcı olur.

  • Aynı zamanda yemeklerden önce bir bardak ılık suyun içerisine bir çorba şkaşığı elma sirkesi ekleyip içmek hızlı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olur.

  • Bu karışımı akşam ve öğle yemeklerinde içmeniz gerekir. 10 gün devam etmeniz gereken bu karışıma, 15 gün ara verip tekrar ballayabilirsiniz. Elma sirkesini de muhakak organik ve katkısız olanlarından kullanmanız gerekmektedir.