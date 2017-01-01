Yemekten önce bir kaşık sirke içerseniz...

Yapılan sıkı diyetlere rağmen bir türlü kilo veremiyorsanız ve vücudunuzdaki bölgesel yağlardan kurtulamıyorsanız size bir önerimiz var.
Yemeklerden önce içtiğiniz bir kaşık elma sirkesi 10 gün içerisinde kilo vermenizi sağlıyor. Fakat sirke tek başına yeterli gelmeyebilir tabi ki. Bu yöntemi aynı zamanda az yiyerek de desteklemeniz gerekir.
Elma sirkesi içeriğinde kalsiyum, magnezyum, demir ve bakır bulundurur.Dolayısıyla yemeklerden önce bir kaşık elma sirkesi gün içerisinde aldığınız toksinlerin ve zehirli atıkların vücudunuzdan hızlı bir şekilde atılmasını sağlar.
Vücudunuzda bir nevi tonik görevi görür. Zararlı maddeleri vücudunuzda hiçbir şekilde barındırmaz.
Yemeklerden önce bir kaşık tüketilen elma sirkesi bağırsaklarınızın hızlı bir şekilde çalışmasını sağlar. Yararlı bakterilere zarar veremeyerek zararlı toksinlerin bağırsaklarınızdan atılmasına yardımcı olur.
Aynı zamanda yemeklerden önce bir bardak ılık suyun içerisine bir çorba şkaşığı elma sirkesi ekleyip içmek hızlı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olur.
Bu karışımı akşam ve öğle yemeklerinde içmeniz gerekir. 10 gün devam etmeniz gereken bu karışıma, 15 gün ara verip tekrar ballayabilirsiniz. Elma sirkesini de muhakak organik ve katkısız olanlarından kullanmanız gerekmektedir.