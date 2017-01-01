Yazın kulak sağlığına dikkat!

Yaz mevsiminin oldukça sıcak geçtiği son günlerde serinlemek için çoğunlukla deniz ve havuzlar tercih edilir.
Özellikle su sporları ile ilgilenmek ve nemli hava, dikkat edilmediği taktirde kulak iltihabı riskini artırır.
Ağrılı seyreden dış kulak yolunun iltihaplarına zamanında müdahale edilmezse, ciddi enfeksiyonlara neden olabilir. Kulak Burun Boğaz Dr. Mustafa Asım Şafak, dış kulak iltihapları ve tedavisi hakkında bilgi verdi.
Parmak uçlarınızdaki buruşma kulakta da görülebilir - Uzun süre suda kalma ciltte buruşmaya neden olur. Cildin bu tepkimesi; suyla beraber yumuşaması, genişlemesi ve dolayısıyla gözeneklerin açılmasına neden olur. Bu durumun aynısı dış kulaktaki deri içinde geçerlidir. Bunun yanı sıra uzun süre suda kalmak dış kulak yolundaki salgılar çözünerek dışarı çıkar ve buradaki cildi çıplak bırakır.
Derideki gözeneklerin açılması, dış kulak yolu salgılarının temizlenmiş olması, dış kulak yolu derisinin dış etkenlere karşı koruyuculuk fonksiyonunu azaltır.
Dış kulak yolu derisi iltihaplandığında ciltte ödem ve gerginlik oluşur. Ayrıca hafif bir kulak kaşıntısı, deriden gelen bir ağrı meydana gelir. İltihabın ilerlemesiyle kulak çevresinde çene hareketleriyle birlikte ağrılar başlar. Zamanında müdahale edilmediği taktirde ödem giderek artar ve dış kulak yolu tamamen tıkanarak işitme azlığı ve dayanılmaz ağrılara sebep olur.
Bu durumdaki iltihaplarda; kulak çevresinde kızarıklık, kulak çevresinde ödem, ağrıdan dolayı kulak kepçesine dokunmada zorluk, çene hareketlerinde oluşan ağrı hatta yemek yiyememe şikayetleri de söz konusu olur.
İşte dikkat etmesi gerekenler; Kontrol dışı kronik şeker hastalığı olanlar
Organ nakli geçiren hastalar
Kemoterapi veya radyoterapi alanlar
Kronik hastalıkları ve beslenme bozuklukları olanlar
AIDS hastaları
Dış kulak yolu iltihapları bakterilere bağlı olarak gelişir fakat mantar enfeksiyonlarına da sebep olabilmektedir. Kulak iltihabı beyin içine ulaşarak menejit, beyin apnesi gibi hastalıklara neden olarak ölümcül sonuçlar doğurabilir. Kişinin bağışıklık sistemi kuvvetli değilse, bu iltihapların yayılması son derece hızlı olur.