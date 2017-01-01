Yaz aylarında parfüm sıkmayın! Çünkü...
Yaz mevsiminin en büyük problemi böcekler tarafından ısırılmaktır. Peki ısırılmamak için ne yapmak gerekiyor? İşte cevabı...
Güçlü kokuya sahip parfüm ya da deodorantlar böceklerin ilgisini çeker. Bu yüzden yaz aylarında bol ve ağır kokulu parfüm kullanmaktan kaçının.
Böceklere davetiye çıkarmamak adına parlak kıyafetler seçmeyin.
Hareketsiz su kaynaklarının bulunduğu alanlarda farklı böcek türlerine karşı dikkatli olun.
Açıkta yiyecek içecek bırakmamaya özen gösterin.
Uzun çim ve çalılıklara yakın olmamaya çalışın.
Kene ısırmalarına karşı eğer çalılıkların arasından geçmeniz gerekiyorsa pantolon paçalarınızı çoraplarınızın içine sokun.
Bulunduğunuz ortamda mum, tütsü veya böcek savar ürünler bulundurun.