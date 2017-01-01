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Yaz aylarında parfüm sıkmayın! Çünkü...

  • Yaz mevsiminin en büyük problemi böcekler tarafından ısırılmaktır. Peki ısırılmamak için ne yapmak gerekiyor? İşte cevabı...

  • Güçlü kokuya sahip parfüm ya da deodorantlar böceklerin ilgisini çeker. Bu yüzden yaz aylarında bol ve ağır kokulu parfüm kullanmaktan kaçının.

  • Böceklere davetiye çıkarmamak adına parlak kıyafetler seçmeyin.

  • Hareketsiz su kaynaklarının bulunduğu alanlarda farklı böcek türlerine karşı dikkatli olun.

  • Açıkta yiyecek içecek bırakmamaya özen gösterin.

  • Uzun çim ve çalılıklara yakın olmamaya çalışın.

  • Kene ısırmalarına karşı eğer çalılıkların arasından geçmeniz gerekiyorsa pantolon paçalarınızı çoraplarınızın içine sokun.

  • Bulunduğunuz ortamda mum, tütsü veya böcek savar ürünler bulundurun.