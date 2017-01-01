Yaz aylarında nasıl sağlıklı beslenilir?

Sıcak günlerde vücudun kendini daha iyi hissetmesi ve koruması için en iyi yardımcınız sebze ve meyvelerdir.
Diyetisyen Gülşen Kadri, özellikle yaz mevsiminde tüketilmesi gereken meyve ve sebzeleri açıkladı.
Yaz ayları stresi bir kenara bırakarak, güneşin ve havanın tadını çıkarmak için doğru bir zamandır. Bunun yanı sıra beslenme şeklini değiştirmenin de en doğru zamanıdır.
Açık havada güneşin zararlı ışınlarının altından fazla zaman geçirmek, vücuttaki su kaybını arttırarak dehitratasyona neden olabiliyor, cilt hassasiyetlerinin artmasına, vitamin ve mineral eksiklikleri gibi sağlık sorunların yol açabiliyor. Yılın en sıcak günlerinde vücudun iyi şekilde görünmesine ve daha enerjik hissetmesine yardımcı olacak meyve ve sebzelerin tüketimi de bu dönemde önem kazanıyor. Peki güneşte harcanan zamanın arttığı bu dönemlerde hangi besinler nasıl yarar sağlar?
Sıvı kaybının arttığı yaz aylarından karpuz heditrasyon kaynağı açısından önemlidir. %92 su içeriğiyle karpuz serinleterek su ihtiyacına destek olur. Karpuz içeriğindeki beta karoten sayesinde cilt hücrelerini güneşin zararlı ışınlarından korur.
Taze ya da kurutulmuş şeftali ve kayısı, güçlü bir lif kaynağıdır. Şeftali bol miktarda C vitamini içerirken, hem şeftali hem kayısı A vitamini ve güçlü bir antioksidan olan beta karoten içerikleri sayesinde yaz mevsiminin en güçlü destekleyicileridir.
Yaz mevsiminin bir parçası olan kabak, kalp sağlığının ve kolestrolün düşürülmesinde etkili olan pektin lifini içerir.
Yaz aylarında cilt ve genel sağlığınızı korumak için özellikle taze çiğ ıspanak, kıvırcık ve lahanayı salatalarınıza ekleyin.
Turuncu ve koyu yeşil yapraklı besinlerde bulunan ve vücudun vitamin A'ya dönüştürdüğü karotenoidler, cildi güneşe karşı hasarlardan korur.
Bunun yanı sıra UV ışınlarına duyarlılığı azaltır, pul pul ve kuru cildi onarır, cildin zararlı ışınlara karşı savunmasını güçlendirir.
Salatalara ve menülere yüksek karotenoid içerikli farklı besinler ekleyerek öğünler zenginleştirilebilir.
Havuç, kayısı, elma, karpuz, domates, pembe greyfurt, somon, karnabahar, süy ve yumuta sarısı yüksek karotenoid içerikli besinlerdir.
Çilek ve yaban mersini hastalık savaşçısı olan flavonoidlerden zengindir. Bu meyveler ciltteki kan akışını arttırır ve ışığa karşı hassasiyeti azaltarak cildin görünümünü, yapısını ve dokusunu geliştirir.
Cildi zenginleştiren diğer flavonoid içerikli besinler ise; Muz, narenciye, brokoli, enginar, ceviz, antep fıstığı, kaju, dereotu ve kekiktir.
Vücudun ihtiyaç duyduğu suyu dışarıdan karşılamak için yeşil çay tüketilebilir. Yeşil çay, dışarıdaki sıcak havaya karşı su alımını tamamlayan sağlıklı bir içecektir. Yapılan bazı çalışmalar yeşil çayın kanser ve kalp rahatsızlığıyla mücadelede, kolesterolü düşürmede, metabolizmayı hızlandırmada etkili olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca yeşil çay, zihinsel becerilerin azaldığı demans hastalığı için de olumlu bir kaynak olarak gösteriliyor. Yeşil çayı sıcak yaz günlerinde içerisine buz ekleyerek tüketebilirsiniz.