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İslam
Yavruya saldıran bufalonun sonu kötü bitti!
Bebek fili boynuz darbeleriyle hırpalayan bufalo başına geleceklerden habersizdi.
Yavrusunun yardımına yetişen anne fil bufaloya öyle bir ders verdi ki...