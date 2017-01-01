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Yavruya saldıran bufalonun sonu kötü bitti!

  • Bebek fili boynuz darbeleriyle hırpalayan bufalo başına geleceklerden habersizdi.

  • Yavrusunun yardımına yetişen anne fil bufaloya öyle bir ders verdi ki...