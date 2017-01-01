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Yaşlı zürafa genç aslanlara yenildi

  • Güney Afrikalı fotoğrafçı Markel Erasmus tarafından çekilen karelerde iki genç aslan yaşlı zürafayı acımasızca avladı. Bitkin ve yorgun zürafa aslanlara direnmeye çalışsa da canını kurtaramadı.