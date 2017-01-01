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İslam
Yaşlı zürafa genç aslanlara yenildi
Güney Afrikalı fotoğrafçı Markel Erasmus tarafından çekilen karelerde iki genç aslan yaşlı zürafayı acımasızca avladı. Bitkin ve yorgun zürafa aslanlara direnmeye çalışsa da canını kurtaramadı.