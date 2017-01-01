Yapışık ikizler 7 saat süren ameliyatla ayrıldılar
Anna ve Elizabeth Richards ikiz bebekler, 2016 yılının Aralık ayında dünyaya yapışık olarak geldiler. Aynı diyaframı ve ciğeri paylaştılar. 2 yaşlarına gelen ikizlerin bedeni, 7 saat süren ameliyatla birbirlerinden ayrıldı.
Anna Grace ve Hope Elizabeth dünyaya göğüs ve karın kısımları yapışık şekilde geldiler. Kalplerinin bir kısımını, diyafram ve ciğer gibi hayati önem taşıyan organları paylaştılar.
Anneleri Jill, geçtiğimiz Ocak ayında ameliyat olan kızlarının yapışık bedenlerinin ayrılmasını, "İki sene boyunca hep bugünü düşündük ve bunun için dua ettik." diyerek anlattı.
Hpuston'daki Teksas Çocuk Hastanesi'nde 7 saat süren operasyonda yapışık bebeklerin bedenleri ve beraber kullandıkları organlar birbirinden ayrıldı.
İkizlerinin anne ve babası, doğumdan önce bunu öğrendiklerini söyledi. 75 kişilik hemşire ve doktor grubunun takip ettiği operasyon sonunda, ikizlerin ameliyattan sonra sadece bir gün yaşama ihtimalleri yüzde 35'ti.
Organları ve bünyeleri, ameliyata hazır hale geldiğinde operasyona alınan ikiz bebeklerin doktoru Larry Hollier, bu tarz ayırma ameliyatlarının en zor kısmı, damarların yeniden yönlendirilmesi olduğunu söyledi. Sayısız planlama toplantısı yaptıklarını, bu sayede hazırlanabildiklerini ekledi.
Kardiyologlar, ikiz bebeklerin paylaştıkları kalp parçasını ayırıp Anna ve Hope'un vücutlarına ayrı ayrı yerleştirdiler.
2 yıl boyunca vücutları yapışık olan ikizler, 7 saat süren zorlu ameliyat sonrası acı veren bu süreçten kurtuldular.