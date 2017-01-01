WhatsApp'a beklenen özellik sonunda geliyor!

Facebook, Instagram veya Facebook Messenger'a yeni özellikler ekleme konusunda oldukça hızlı davranıyor. Fakat söz konusu WhatsApp olduğunda Facebook’un çok da hızlı davrandığını söylemek mümkün değil. Dünyanın en popüler mesajlaşma servisi olan WhatsApp’ın kullanıcıları bazı özellikleri senelerdir bekliyor.
Fakat Facebook en azından bu özelliklerinden birini sonunda popüler uygulamaya eklemeye hazır. Bildiğiniz gibi WhatsApp’ta sadece belli başlı dosyalar gönderilebiliyor.
PDF, metin dosyası veya slide gibi birkaç dosya türü dışında dosya göndermeniz mümkün değil.
Fakat bu durum çok yakında değişecek. Çünkü Facebook popüler uygulaması için yeni bir özellik test etmeye başladı. Kullanıcılar tarafından senelerdir istenen bu özellik, kişilere veya gruplara istediğiniz dosyayı göndermenizi mümkün hale getirecek.
Dosya türlerinde sınırlama tamamen kaldırılıyor olsa da tahmin edildiği gibi boyut konusundaki sınırlama devam ediyor. Göndereceğiniz dosyanın boyutu iOS’ta 125 MB, Android’de 100 MB ve Web’de 60 MB olabilir.