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WhatsApp çökünce Facebook soruşturma başlattı

  • 1 milyardan fazla kullanıcısı olan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp 'ın 3 ay içinde iki kez çökmesi üzerine Facebook soruşturma başlattı. Öte yandan WhatsApp'sız kalan kullanıcılar ne yapacağını şaşırdı. Bu kısa süreli 'dijital kıyamet'le ilgili şakalar da sosyal medyada hızla yayıldı.

  • Cuma günü yaşanan son çökmede küresel olarak kullanıcılar WhatsApp'tan faydalanamadı.

  • Brezilya'dan Rusya'ya Türkiye'den Vietnam'a kadar birçok ülkede hizmet kesilirken Twitter'da '#Whatsappdown' etiketi trend oldu.

  • Yaklaşık 30 dakika boyunca WhatsApp'ta mesaj alınıp gönderilemedi. Kimi ülkelerde bu süre 2 saati buldu.

  • Hayal kırıklığına uğrayan kullanıcılar Facebook ve Twitter gibi platformlara yöneldi.

  • WhatsApp'ın neden çöktüğüyle ilgili olarak Singapur'daki bir Facebook sözcüsü Reuters'e açıklama yaptı ve konuyu araştırmaya devam ettiklerini söyledi.

  • Popüler sosyal medya hizmetlerinin kesintilerini takip eden DownDetector web sitesindeki verilere göre şikayetlerin yüzde 46'sı WhatsApp'a bağlanamadığını söyleyenler tarafından yapılırken yüzde 38'i ise mesaj alıp gönderememekten şikayetçiydi.

  • Özellikle Twitter'da panik havası hakimdi. Binlerce mesaj yağarken bunu kıyametin habercisi olarak görenler bile vardı.

  • Hatta bu sırada twitter'da yapılan bir şakada hızla yayıldı. Bir kullanıcı WhatsApp'ın çökmesinin nedeninin kız arkadaşı tarafından WhatsApp'ta bloklanan Hindistanlı bir mühendisin sabotajı olduğunu yazdı.

  • Kimi kullanıcılar da SMS'in nasıl gönderildiği konusunda bilgilendirilmek istedi. Uzun lafın kısası WhatsApp'ın çökmesi sosyal medyada dijital kıyamet etkisi oluşturdu.

  • WhatsApp'ın çökmesiyle ilgili soruşturma başlattı