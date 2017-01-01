WhatsApp çökünce Facebook soruşturma başlattı

1 milyardan fazla kullanıcısı olan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp 'ın 3 ay içinde iki kez çökmesi üzerine Facebook soruşturma başlattı. Öte yandan WhatsApp'sız kalan kullanıcılar ne yapacağını şaşırdı. Bu kısa süreli 'dijital kıyamet'le ilgili şakalar da sosyal medyada hızla yayıldı.
Cuma günü yaşanan son çökmede küresel olarak kullanıcılar WhatsApp'tan faydalanamadı.
Brezilya'dan Rusya'ya Türkiye'den Vietnam'a kadar birçok ülkede hizmet kesilirken Twitter'da '#Whatsappdown' etiketi trend oldu.
Yaklaşık 30 dakika boyunca WhatsApp'ta mesaj alınıp gönderilemedi. Kimi ülkelerde bu süre 2 saati buldu.
Hayal kırıklığına uğrayan kullanıcılar Facebook ve Twitter gibi platformlara yöneldi.
WhatsApp'ın neden çöktüğüyle ilgili olarak Singapur'daki bir Facebook sözcüsü Reuters'e açıklama yaptı ve konuyu araştırmaya devam ettiklerini söyledi.
Popüler sosyal medya hizmetlerinin kesintilerini takip eden DownDetector web sitesindeki verilere göre şikayetlerin yüzde 46'sı WhatsApp'a bağlanamadığını söyleyenler tarafından yapılırken yüzde 38'i ise mesaj alıp gönderememekten şikayetçiydi.
Özellikle Twitter'da panik havası hakimdi. Binlerce mesaj yağarken bunu kıyametin habercisi olarak görenler bile vardı.
Hatta bu sırada twitter'da yapılan bir şakada hızla yayıldı. Bir kullanıcı WhatsApp'ın çökmesinin nedeninin kız arkadaşı tarafından WhatsApp'ta bloklanan Hindistanlı bir mühendisin sabotajı olduğunu yazdı.
Kimi kullanıcılar da SMS'in nasıl gönderildiği konusunda bilgilendirilmek istedi. Uzun lafın kısası WhatsApp'ın çökmesi sosyal medyada dijital kıyamet etkisi oluşturdu.