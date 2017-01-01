Vücudunuzdaki ödemi sökmek istiyorsanız...

Yaz aylarında baş gösteren ödem, vücut ağırlığında artışa ve şişkinliğe yol açtığı için birçok kişiyi rahatsız eder. Beslenme ve Diyet Uzmanı Müzeyyen Çelik, ödemin ortaya çıkmasında fazla tuz ve şekerin büyük rolü olduğunu söyleyerek, ödem söktüren besinleri açıkladı.
Kayısı - Potasyumdan zengin besinler, vücut sıvılarında sodyum-potasyum dengesinin sağlanmasına yardım ederek ödeme karşı etkili olur. Günde ortalama 3-4 adet kayısı tüketmek vücuttaki ödemin atılmasını kolaylaştırır.
Ananas - Ananas içeriğindeki bromelain maddesi ise selülit oluşumuna sebep olan proteinlerin parçalanmasında yararlı olur ve vücuttan suyun atılmasını artırır. İçerdiği yüksel lif ile bağırsakların düzenli çalışmasına ve vücuttan su atılmasına katkıda bulunur. Ödem oluştuğu hissedildiğinde 1 halka ananas tüketmekte fayda vardır.
Salatalık - Salatalık, içeriğindeki beta karoten ve C vitamini gibi antioksidanlar bulundurur ve yüzde 96'sı sudan olur. Özellikle de sıcak havalarda tüketilen salatalık, vücudun kaybettiği suyu yerine koyarak ödemin atılmasına yardım eder.
Yaban mersini - A, B, C vitaminleriyle yüksek oranda lif içeren yaban mersini, sindirim sisteminin düzenli çalışmasında katkıda bulunur. Bu sayede kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Sindirim sistemini hızlandırdığı içinde ödemin atılmasında yararlı olur.
Maydanoz - Çiğ tüketildiğinde besin değeri yüksek olan maydanoz, içeriğindeki bol lif ve C vitamini ile ödemin atılmasında etkilidir. Ödem oluştuğu zaman çiğ ya da haşlanıp suyu içildiğinde ödemin atılmasına yardımcı olur. Fakat gereğinden fazla tüketilen maydanoz vücuttan fazla suyun atılmasına, dolayısıyla tansiyon düşüklüğüne sebep olabilir.