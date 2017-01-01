Vahşi Yaşam Fotoğraf Yarışması sonuçlandı
2017 BigPicture Vahşi Yaşam Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. İşte yarışmanın finalistleri ve kazananları...
Suda yaşam finalisti - Fotoğraf: Ralph Pace (Meksika)
Büyük ödül - Fotoğraf: Britta Jaschinski (ABD)
Kanatlı yaşam finalisti - Fotoğraf: Kallol Mukherjee (Hindistan)
İnsan/doğa finalisti - Fotoğraf: Franco Banfi (Karayipler)
Kara, deniz manzarası ve bitki örtüsü finalisti - Fotoğraf: Jon Cornforth (Hawaii)
İnsan/doğa kazananı - Fotoğraf: Ami Vitale (Çin)
Kanatlı yaşam kazananı - Fotoğraf: Denise Ippolito (Meksika)
Suda yaşam kazananı - Fotoğraf: Filippo Borghi (Endonezya)
Karasal vahşi yaşam finalisti - Fotoğraf: Peter Mather (Kanada)
Doğa sanatı kazananı - Fotoğraf: Jodi Frediani (ABD)
Karasal vahşi yaşam kazananı - Fotoğraf: Marcio Cabral (Brezilya)
Karasal vahşi yaşam finalisti - Alexandre Bonnefoy (Japonya)