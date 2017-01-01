Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

Vahşi Yaşam Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

  • 2017 BigPicture Vahşi Yaşam Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. İşte yarışmanın finalistleri ve kazananları...

  • Suda yaşam finalisti - Fotoğraf: Ralph Pace (Meksika)

  • Büyük ödül - Fotoğraf: Britta Jaschinski (ABD)

  • Kanatlı yaşam finalisti - Fotoğraf: Kallol Mukherjee (Hindistan)

  • İnsan/doğa finalisti - Fotoğraf: Franco Banfi (Karayipler)

  • Kara, deniz manzarası ve bitki örtüsü finalisti - Fotoğraf: Jon Cornforth (Hawaii)

  • İnsan/doğa kazananı - Fotoğraf: Ami Vitale (Çin)

  • Kanatlı yaşam kazananı - Fotoğraf: Denise Ippolito (Meksika)

  • Suda yaşam kazananı - Fotoğraf: Filippo Borghi (Endonezya)

  • Karasal vahşi yaşam finalisti - Fotoğraf: Peter Mather (Kanada)

  • Doğa sanatı kazananı - Fotoğraf: Jodi Frediani (ABD)

  • Karasal vahşi yaşam kazananı - Fotoğraf: Marcio Cabral (Brezilya)

  • Karasal vahşi yaşam finalisti - Alexandre Bonnefoy (Japonya)