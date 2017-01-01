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Unvan maçında hakem skandalı

  • Galler'in Cardiff şehrinde gerçekleşen ağır sıklet unvan maçında Anthony Joshua ile Fransız Carlos Takam ringe çıktı.

  • 2 ağır sıklet kemeri bulunan Anthony Joshua, hakem kararıyla rakibini nakavt etti ve nakavt serisini devam ettirdi.

  • Joshua, kariyerindeki 20. maçında 20. nakavtını elde etti.

  • Ancak hakem Phil Edwards'ın bu nakavt kararı büyük tepki gördü. Principality Stadyumu'nu dolduran yaklaşık 80 bin kişi yoğun şekilde kararı protesto etti.

  • Joshua maç sonunda hakem kararının kendi elinde olmadığını belirtirken Carlos Takam rakibine saygı duyduğunu ancak rövanş istediğini belirtti.

  • Joshua mücadele sonrasında "Hakemin kararı maçı durdurmaksa buna engel olamam. Takam'a saygı duyuyorum. Evander Holyfield'a benziyor." ifadelerini kullandı.

  • Takam ise "Hakem maçı niye durdurdu anlamadım. Joshua ve Birleşik Krallık'taki hayranlarına büyük saygı duyuyorum. Onların önünde maç yaptığım için çok mutluyum. Ancak hakem maçı neden bitirdi anlamadım." dedi.

  • Takam sözlerine "Bu maçın rövanşını istiyorum. Joshua'yla tekrar dövüşmek istiyorum. O, harika bir şampiyon." ifadeleriyle devam etti.