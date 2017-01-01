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Ünlü isimlerin memleketleri

  • Hemen her gün ekranda izlediğiniz ünlülerin nereli olduğunu biliyor musunuz? İşte ünlülerin memleketleri...

  • Esra Bilgiç - Ankara

  • Erkan Kolçak Köstendil - Bursa

  • Burak Özçivit - Gaziantep

  • Engin Altan Düzyatan - İzmir

  • Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez

  • Seyithan Özdemir - Muş

  • Sinem Öztürk - Bolu

  • Çetin Tekindor - Sivas

  • Zeynep Çamcı - Muğla

  • Çağatay Ulusoy - Anne Boşnak, baba Bulgaristan göçmeni

  • Aras Bulut İynemli - İstanbul

  • Nusret Gökçe - Erzurum

  • İlker Kaleli - Van

  • Furkan Palalı - Konya

  • Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Boşnak göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı

  • Oktay Kaynarca - Malatya

  • Deniz Çakır - Trabzon

  • Mustafa Uğurlu - Karaman

  • Kaan Urgancıoğlu - İzmir

  • Ebru Özkan - Ankara

  • Erkan Petekkaya - Diyarbakır

  • Bülent Şakrak - İstanbul

  • Altan Erkekli - İstanbul

  • Cengiz Bozkurt - Nevşehir

  • Ümit Besen - Osmaniye

  • Necati Şaşmaz, Raci Şaşmaz - Elazığ

  • Kaan Taşaner - Konya

  • Didem Balçın - Ankara

  • Berk Oktay - Ankara

ABD 6 askerimizi şehit etti!
ABD 6 askerimizi şehit etti!
Kayıp 879 tır
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