Ünlü isimlerin memleketleri
Hemen her gün ekranda izlediğiniz ünlülerin nereli olduğunu biliyor musunuz? İşte ünlülerin memleketleri...
Esra Bilgiç - Ankara
Erkan Kolçak Köstendil - Bursa
Burak Özçivit - Gaziantep
Engin Altan Düzyatan - İzmir
Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez
Seyithan Özdemir - Muş
Sinem Öztürk - Bolu
Çetin Tekindor - Sivas
Zeynep Çamcı - Muğla
Çağatay Ulusoy - Anne Boşnak, baba Bulgaristan göçmeni
Aras Bulut İynemli - İstanbul
Nusret Gökçe - Erzurum
İlker Kaleli - Van
Furkan Palalı - Konya
Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Boşnak göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı
Oktay Kaynarca - Malatya
Deniz Çakır - Trabzon
Mustafa Uğurlu - Karaman
Kaan Urgancıoğlu - İzmir
Ebru Özkan - Ankara
Erkan Petekkaya - Diyarbakır
Bülent Şakrak - İstanbul
Altan Erkekli - İstanbul
Cengiz Bozkurt - Nevşehir
Ümit Besen - Osmaniye
Necati Şaşmaz, Raci Şaşmaz - Elazığ
Kaan Taşaner - Konya
Didem Balçın - Ankara
Berk Oktay - Ankara