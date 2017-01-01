Ünlü isimlerden Afrin harekatına destek

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Afrin'de üslenen terör örgütü PYD'ye 72 Türk jeti dün 17.00'den itibaren bomba yağdırmaya başladı. Ulusal güvenliği tehdit eden unsurları yok etmeyi amaçlayan operasyona ünlü isimlerden destek mesajı yağdı.
Burak Özçivit:"Allah ordumuzu korusun. Bütün dualarımız, yüreğimiz sizinle."Fahriye Evcen:"Allah Türk ordusunun ve kahraman askerimizin yardımcısı olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri daima duamızda."
İbrahim Tatlıses: "Kahraman Mehmetçiklerimize Afrin Operasyonu'nda başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Dualarımız sizinle..."
Seren Serengil: "Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur, dualarımız sizinle biz de sizinleyiz. Erkeğiyle, kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle 80 milyonluk. Dünyanın en büyük ordusuyuz..."
Alişan: "Allah beraberinizde olsun. Dualarımız Mehmetçik için."
Sinan Akçıl: "Allah yâr ve yardımcınız olsun. Zeytin dalı harekatı başladı. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok, varsın olmasın kendi işimizi kendimiz hallederiz evel Allah. Aslanlar kalbimiz sizinle..."
Pınar Altuğ:"Sağlıklı gidip dönün."
Şahan Gökbakar: "Ana kuzuları, yiğitler ülkelerinden uzakta bir bataklıkta savaşıyor çarpışıyor. Allah yardımcıları olsun. Allah ailelerine ve sevenlerine sabır ihsan eylesin. Gözünü kırpmadan görev yapan tüm askerlerimizi Allah korusun. Her turlu savaşı, terörü ve bu dünyadaki tüm kötülükleri ve kötüleri lanetliyorum..."
Filiz Akın: "Başladığı anlardan itibaren, evllatlarımızın hayatları için ellerimiz yüreklerimizde izliyoruz. Ordumuzun başarı haberlerinin devamı için dua ediyoruz…"
Demet Akalın: "Allah yar ve yardımcıları olsun tüm Mehmetçiklerin."
Doğa Rutkay: "Aklımızdan kalbimizden duamızdan çıkmıyorusun Mehmetçik... Sağsalim dön yuvana."
Ece Erken: "Dualarımız, bu zorlu görevde canını, ruhunu Afrin'de ortaya koyan kahraman Türk askerlerimizle. Allah yardımcıları olsun. "
Mustafa Ceceli: "Allah Mehmetciğimizi korusun, güç ve muvaffakiyet versin.."
Işın Karaca: "Afrin Harekatı başladı. Yüce Allahım sen kınalı kuzularımızı koru. Güç, kuvvet ve sağlıklı eve dönmelerini sağla. Amin."
Sibel Can: "Türk Ordusunun Şanlı Askerleri. Allah yar ve yardımcınız olsun.."
Müge Anlı: "Ülkemizin güvenliği için sınır ötesinde mücadele eden Mehmetçiğimiz için Rabbim her daim havada karada denizde muzaffer eylesin.Mehmetçiklerimizi güle güle uğurladık güle güle de karşılayacağız inşallah. Dualarımız onlar için. Dua etmeye de devam edelim."