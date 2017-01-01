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Ünlü futbolcu dünya evine girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

  • Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre, dizi oyuncusu Esra Bilgiç ile dünya evine girdi.

  • Beşiktaş'ta forma giyen deneyimli oyuncu Gökhan Töre, Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen tören ile Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Sultan karakterini canlandıran Esra Bilgiç ile evlendi.

  • Düzenlenen nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yöneticiler, Teknik Direktör Şenol Güneş, takım arkadaşları, klarnet sanatçısı Serkan Çağrı ve aile dostları katıldı.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Başkan Fikret Orman ise çifte nikah şahitliği yaptı.