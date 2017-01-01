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UEFA tüm zamanların en iyilerini açıkladı

  • UEFA, Avrupa'da tüm zamanların kulüp sıralamasını açıkladı.

  • İlk 20 sırada yer alan takımlar ve temsilcilerimizin sıralamaları şu şekilde:

  • 1- Real Madrid

  • 2- Bayern Münih

  • 3- Barcelona

  • 4- Manchester United

  • 5- Juventus

  • 6- Milan

  • 7- Benfica

  • 8- Porto

  • 9- Liverpool

  • 10- Arsenal

  • 11- Dinamo Kiev

  • 12- Ajax

  • 13- Celtic

  • 14-İnter Milan

  • 15- Chelsea

  • 16- Anderlecht

  • 17- Rangers

  • 18- PSV

  • 19- Atletico Madrid

  • 20- Galatasaray

  • 47- Fenerbahçe

  • 51- Beşiktaş

  • 113- Trabzonspor

  • 302- Başakşehir

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