UEFA tüm zamanların en iyilerini açıkladı
UEFA, Avrupa'da tüm zamanların kulüp sıralamasını açıkladı.
İlk 20 sırada yer alan takımlar ve temsilcilerimizin sıralamaları şu şekilde:
1- Real Madrid
2- Bayern Münih
3- Barcelona
4- Manchester United
5- Juventus
6- Milan
7- Benfica
8- Porto
9- Liverpool
10- Arsenal
11- Dinamo Kiev
12- Ajax
13- Celtic
14-İnter Milan
15- Chelsea
16- Anderlecht
17- Rangers
18- PSV
19- Atletico Madrid
20- Galatasaray
47- Fenerbahçe
51- Beşiktaş
113- Trabzonspor
302- Başakşehir