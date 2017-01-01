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UEFA tarihinin en başarılı 30 kulübü

  • UEFA tarihinin en başarılı 30 kulübü açıklandı. İşte o 30 kulüp; 30. Dinamo Zagreb

  • 29. Rosenborg

  • 28. Olympiakos

  • 27. Kızılyıldız

  • 26. Valencia

  • 25. Sparta Prag

  • 24. Steaua Bükreş

  • 23. Panathinaikos

  • 22. Atletico Madrid

  • 21. Dortmund

  • 20. Lyon

  • 19. Galatasaray

  • 18. PSV

  • 17. Rangers FC

  • 16. Anderlecht

  • 15. Chelsea

  • 14. Celtic

  • 13. Inter

  • 12. Ajax

  • 11. Dinamo Kiev

  • 10. Liverpool

  • 9. Arsenal

  • 8. Porto

  • 7. Benfica

  • 6. Juventus

  • 5. Milan

  • 4. Manchester United

  • 3. Barcelona

  • 2. Bayern Münih

  • 1. Real Madrid