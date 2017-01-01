UEFA tarihinin en başarılı 30 kulübü
UEFA tarihinin en başarılı 30 kulübü açıklandı. İşte o 30 kulüp; 30. Dinamo Zagreb
29. Rosenborg
28. Olympiakos
27. Kızılyıldız
26. Valencia
25. Sparta Prag
24. Steaua Bükreş
23. Panathinaikos
22. Atletico Madrid
21. Dortmund
20. Lyon
19. Galatasaray
18. PSV
17. Rangers FC
16. Anderlecht
15. Chelsea
14. Celtic
13. Inter
12. Ajax
11. Dinamo Kiev
10. Liverpool
9. Arsenal
8. Porto
7. Benfica
6. Juventus
5. Milan
4. Manchester United
3. Barcelona
2. Bayern Münih
1. Real Madrid