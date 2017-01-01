Türkiye'nin dağları para basacak... Çalışmalar başladı
Türkiye'de kayak turizmi atağa kalkıyor. Kayak pisti oluşturulacak dağlar için envanter çalışması başlatıldı. Tüm dağların helikopterlerle alan incelemeleri tamamlandı.
Mevsim çeşitliliği, doğal güzellikleri, tarih ve kültür zenginliği ile turizm alanında dünya devleri arasında yer almayı başaran Türkiye, kış turizminde zirveye hedeflendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı kış turizmiin gelişmesi ve Türkiye'yi kış sporlarının merkezi yapacak ortak proje için harekete geçti.
Bu çerçevede, Türkiye Kayak Federasyonu'nun da aktif katılımıyla ülke genelindeki tüm dağları kapsayan ayrıntılı bir etüt çalışması başlatıldı.
GÖRÜNTÜLER ALINDIİHA ve helikopterlerin de kullanıldığı çalışmada, kış sporu ve kış turizmine uygun dağların görüntüleri alındı. Federasyonun tespit çalışmasının ardından Spor Bakanlığı kara ekipleri belirlenen bölgeler gönderilerek yerinde incelemeler yapıldı.
Mevsim ve kar oranı gözlemlenmesi başlatılan çok sayıda bölgenin kış sporları ve turizmine uygun olduğu saptandı. Kaçkar Dağları'nda yapılan incelemede, uluslararası standartlarda kayak merkezi olabilecek 450 ayrı nokta tespit edildi.
HEDEF 10 MİLYAR EUROÇalışmanın tamamlanmasının ardından, yatırım projelerine geçilecek.2023'e kadar tamamlanması planlanan projelerle, dünya genelinde tanıtım kampanyaları da başlatılacak. Kış sporları ve turizmi alanında, 2023 yılı için 10 milyar euroluk hedef konuldu.
Tuvalet izni alıp otel yapmışlar!Uludağ için master planı hazırladıklarına da değinen Eroğlu, şunları kaydetti: "Uludağ'da kurumlar gelmiş derme çatma tesisler kurmuş.Olmaz, burası kamu kurumlarının yatakhanesi değil. Dolayısıyla 'kim olursa olsun bütün kamu binaları yıkılacak' dedik.
Ayrıca kaçak uydurma şeyler yapmışlar. Tuvalet izni alıp otel yapmış, böyle bir şey olamaz. Netice itibariyle onları da yıktık. "
Tabiat turisti 6 kat fazla harcıyorBu arada Orman ve Su İşleri Bakanlığı öncülüğünde Uludağ'da 'Dört Mevsim Uludağ Çalıştayı' başladı.Burada konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Artık Uludağ'a gerçekten çok para harcayacak turistleri çekmemiz lazım. Biliyorsunuz tabiat turizminde deniz turizmine göre turist başına harcanan para 6 misli.
Deniz turizminde bin dolar harcanıyorsa tabiat turizmine gelenler 6 bin dolar harcıyor. İstediğiniz alan varsa 49 yıla kadar tahsis eder gerekli altyapı desteğini veririz" dedi.
12 yeni tesis geliyorBakan Eroğlu, Uludağ'la ilgili projelere ilişkin yarışma programı düzenlediklerini belirterek, "Uludağ'da ne gerekiyorsa yapacağız. 12 tesisin temelini atacağız.
Özellikle sanatoryum ömür boyu eğitim merkezi olacak. Dünyadaki iş adamları buraya gelecek.
Ayrıca Sarıalan bölgesinde çadırları kaldırdık oraya çok güzel ahşap orman evleri inşa ettik. Burada estetiğe önem vermemiz lazım. Arkadaşlara 'çöp kutusu dahi estetik olacak' talimatını verdim" diye konuştu.