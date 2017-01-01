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Türkiye Afrin'de neyi hedefliyor?

  • Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği Suriye'nin Afrin bölgesinde ilerleyiş devam ediyor. Peki Türkiye Afrin'de neyi hedefliyor? İşte ayrıntılar...

  • 10 bin kilometrekarelik bir alanın, ÖSO nüfusuna geçmesini sağlamak.

  • Doğu Akdeniz’e ulaşmayı hedefleyen PKK kuşağını tamamen engellemek.

  • Türkiye’nin Arap dünyasıyla coğrafi irtibatının kesilme ihtimalini ortadan kaldırmak.

  • Suriye ile olan sınırlarımızın güvenliğini sağlamak.

  • PYD/PKK’nın Amanos Dağları üzerinden Türkiye’ye yaptığı sızmaları önlemek.

  • Terör örgütünün Akdeniz’e ve buradan dünyaya açılmasını engellemek.

  • Fırat Kalkanı’nın güvenliğini ve devamını sağlamak.

  • Tel Rıfat bölgesinin kontrolünü ele geçirerek sivillerin evlerine geri dönmesini sağlamak.

  • ABD’nin terör örgütlerine desteğini önlemek.

  • Türkiye’nin sınır illerinin güvenliğinin sağlanmasında ve Fırat Kalkanı’nın korunmasında Afrin kritik önemdedir.

  • Terör örgütlerinin Afrin’de bulunması demek, Kilis ilinin tamamının ve Hatay ilinin büyük bir kısmının terör örgütlerinin ateş menziline girmesi

  • Türkiye, Afrin ile Kobani’nin birleşmesini ‘Kürt koridoru’ projesinin en önemli ayağı olarak görüyor.

  • Afrin'in detaylı ayrıntılarını yeniakit.com.t'den takip edebilirsiniz...

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