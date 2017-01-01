Türkiye Afrin'de neyi hedefliyor?
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği Suriye'nin Afrin bölgesinde ilerleyiş devam ediyor. Peki Türkiye Afrin'de neyi hedefliyor? İşte ayrıntılar...
10 bin kilometrekarelik bir alanın, ÖSO nüfusuna geçmesini sağlamak.
Doğu Akdeniz’e ulaşmayı hedefleyen PKK kuşağını tamamen engellemek.
Türkiye’nin Arap dünyasıyla coğrafi irtibatının kesilme ihtimalini ortadan kaldırmak.
Suriye ile olan sınırlarımızın güvenliğini sağlamak.
PYD/PKK’nın Amanos Dağları üzerinden Türkiye’ye yaptığı sızmaları önlemek.
Terör örgütünün Akdeniz’e ve buradan dünyaya açılmasını engellemek.
Fırat Kalkanı’nın güvenliğini ve devamını sağlamak.
Tel Rıfat bölgesinin kontrolünü ele geçirerek sivillerin evlerine geri dönmesini sağlamak.
ABD’nin terör örgütlerine desteğini önlemek.
Türkiye’nin sınır illerinin güvenliğinin sağlanmasında ve Fırat Kalkanı’nın korunmasında Afrin kritik önemdedir.
Terör örgütlerinin Afrin’de bulunması demek, Kilis ilinin tamamının ve Hatay ilinin büyük bir kısmının terör örgütlerinin ateş menziline girmesi
Türkiye, Afrin ile Kobani’nin birleşmesini ‘Kürt koridoru’ projesinin en önemli ayağı olarak görüyor.
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