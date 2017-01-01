Türk mühendisleri sınır tanımıyor

Türk mühendislerinin uzun süredir üzerinde çalıştığı ATAK 2'nin yeni görüntüleri ilk kez yayınlandı!
ATAK 2 Taarruz Heli̇kopteri̇, T129 ATAK Helikopteri'nde kazanılan teknolojik bilgi birikimi ve operasyonel tecrübeyle tamamen milli olarak, yerli imkan ve kabiliyetlerle tasarlanacak.
T625 Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında geliştirilen alt sistemlerin de kullanılacağı ATAK 2, artırılacak faydalı yük, modern aviyonik sistemler ve düşürülmüş lojistik maliyetiyle yüksek performansa sahip olacak.
10 Ton Sınıfı Genel Maksat Heli̇kopteri̇ Projesi ile arama-kurtarma ve deniz üstü operasyonlara uygun, askeri konfigürasyona sahip 10 ton sınıfında bir genel maksat helikopterinin geliştirilmesi hedefleniyor.
Helikopter, ayakta durmaya elverişli geniş kabinli, arkadan rampa kapağı olan ve katlanabilir iniş takımları bulunacak şekilde operasyonel gereksinimler göz önünde bulundurularak tasarlanacak. 10 Ton Sınıfı Genel Maksat Heli̇kopteri̇, 20'den fazla personel kapasitesine, 170 knot azami hıza ve bin kilometre menzile sahip olacak şekilde donatılacak.
Ancak ATAK 2 yalnız gelmiyor! Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ/TAI), Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı'nın (HÜRKUŞ) jet versiyonu olarak başlattığı "HÜRJET" Projesi'nin konsept tasarımına ilişkin görüntüsü ortaya çıktı.
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil HÜRJET Projesi'nin yönetim kurulundan geçtiğini ve başladığını söyledi. Kotil, "Bunun 6 aylık mimari çalışma dönemi var. Yönetim kurulundan aldığımız bütçe bu dönem için. Bu aslında projenin ön çalışması. Devletin bize bunu sipariş vermesini bekliyoruz." dedi.
FNNS Savunma Sistemleri A.Ş. tarafından geliştirilen yeni nesil zırhlı muharebe aracı Kaplan ise üstün özellikleriyle göz dolduruyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri ile dost ve müttefik dünya ordularının taktik ve teknik ihtiyaçlarını karşılama amacıyla geliştirilen yeni nesil zırhlı paletli araçların son üyesi Kaplan YN-ZMA, muharebe ağırlığına bağlı olarak 22-25 Bg/ton güç ağırlık oranında, otomatik şanzımanlı, ana muharebe tankları ile ortak hareket yeteneğine sahip.
Paletli, 6 yol tekerlekli, düşük siluetli, soğuk ve sıcak iklim koşullarında, çamurlu/engebeli arazilerde, asfalt veya stabilize yollarda yüksek hızlı hareket edebiliyor.
Üstte ise, geniş personel kapağı ile sürücü için özel geliştirilen ve görüş açısını arttıran kapakları bulunuyor.
Su içinde nokta dönüşü yapabildiği gibi geri istikamete de hareket edebilen araç, kullanıcıya su kenarında hiçbir hazırlık yapmadan suya girebilme imkânı da sağlıyor.
Amfibi özelliğine sahip sınıfındaki az sayıdaki araçlardan biri olarak dikkat çeken Kaplan, araç arkasında yer alan iki adet su itki sistemi sayesinde derin ve akıntılı sularda operasyon yapmaya izin veriyor.
Kaplan'da sürücüye, araç içerisinden dışarıyı izleme ve çepeçevre görüş imkanı sağlayan lazer korumalı cam periskoplar bulunuyor.
Sürücü için karanlıkta araç kullanımına imkan sağlayan entegre gece görüş sistemleri, kullanıcının isteği doğrultusunda temin edilebiliyor.
Hızır, güçlü muhabere aracı olarak tanımlanıyor. 4x4 konfigürasyonunda güvenlik güçlerinin operasyonel ihtiyaçlarına uygun olarak şirketin Ar-Ge merkezinde geliştirilen Hızır, NATO standartlarında, 9 personel kapasiteli, yüksek balistik, mayın ve el yapımı patlayıcılara koruma seviyesine sahip zırhlı taktik tekerlekli bir araç.
4x4 zırhlı devriye aracı Jeep’e giydirilen Nefer zırhlama sisteminde ise, son teknoloji kompozit ve seramik bazlı malzeme kullanıldı. Şirketin iddiasına göre bu zırhla araç tam yüksek koruma sınıfına sahip oluyor.
SOM - HASSAS GÜDÜMLÜ STAND OFF MÜHİMMATHassas Güdümlü Stand off Mühimmat (SOM) havadan karaya mühimmat ailesidir ve yoğun bir şekilde korunan kara ve deniz hedeflerine karşı kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Gerekli olan operasyonel esnekliği destekleyecek modüler tasarıma sahiptir.
ALTAY TANKIAltay, Türkiye'nin geliştirdiği 3+ nesil ana muharebe tankıdır. Şu anda detaylı tasarım aşamasında.
Otokar tarafından üretilen Türkiye'nin ilk Milli Ana Muharebe Tankı Altay’ın tasarımında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirebileceği her türlü harekat şartları ve katılım sağlayacağı BM/NATO harekatlarının ihtiyaçları göz önünde bulunduruldu.
Bu amaçla Altay, modern tanklarda kullanılan en yeni teknolojilerle donatıldı. Altay, sahip olacağı üstün ateş gücü ve isabet oranı, yüksek hareket kabiliyeti ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en temel ve caydırıcı güçlerinden biri olacak.
Altay tankında tank komutanı, nişancı, sürücü ve doldurucu olarak 4 mürettebat görev yapıyor. Altay’ın üzerinde ana silah olarak, birçok farklı mühimmatları atabilen 120 mm’lik 55 kalibre top bulunuyor.Ana silah ve yardımcı silahların kontrol edilmesi için Altay’a özel yeni nesil atış kontrol sistemi çalışmaları ise devam ediyor. Bu sistem sayesinde Altay hareket halindeki hedefleri bile çok yüksek isabet oranıyla vurabilecek.
Altay tankında, her türlü tehdide karşı tankı korumak üzere tasarlanan modüler kompozit zırhlar ve mürettebatın kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehditlerin bulunduğu ortamlarda görevlerini gerçekleştirmesine olanak tanıyan yardımcı sistemler de bulunuyor.
T-155 FIRTINA"T-155 Fırtına" obüsü Türkiye'nin ürettiği bir Kundağı Motorlu Topçu Silah Sistemidir. Üzerine monte edilmiş 12 adet hidro-pnömatik süspansiyon ünitesi ve tekerlerinden oluşan gelişmiş süspansiyon sistemi sayesinde engebeli arazi dahil her türlü arazide rahatça harekat icra edebiliyor.
Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki 1'inci Ana Bakım Merkezi Komutanlığında seri üretim çalışmalarına 2001'de başlanan ve 2004-2014 yıllarında üretilen T-155 kundağı motorlu Fırtına obüsleri sürüş ve manevra kabiliyetleriyle günümüzün modern obüsleri arasında yer alıyor.
Bin beygir gücündeki motorları sayesinde zorlu arazi şartlarında da hareket kabiliyetine sahip Fırtına obüsleri, 155 mm'lik NATO mühimmatıyla uyumlu tasarımı sayesinde müttefik güçlerle de ortak kullanım imkanı sağlıyor.
Tamamen yerli imkanlarla, Türk mühendis ve işçileri tarafından tasarlanan Fırtına obüsleri, 20 ton zırh çeliği, 47 ton muharebe ağırlığı, 400 kilometre hareket sığasına sahip olması ve süratle mevzi değiştirebilme özellikleriyle düşmanlara korku salıyor.
Dünya orduları arasında aynı sınıfta çok az sayıdaki silah sisteminde bulunan özelliklere sahip, 8 metrelik namlusuyla 40 kilometre uzaklıktaki hedeflere nokta atışı yapabilen TSK'nın vurucu gücü Fırtına obüsleri, küresel konumlandırma, otomatik namlu yönlendirme ve otomatik mermi doldurma sistemleri sayesinde yüksek ateş kabiliyeti sunuyor.
HİSAR FÜZELERİTürk Silahlı Kuvvetleri, askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacıyla değişen atış kontrol ve komuta kontrol altyapılarına uyumlu şekilde Hisar Füzelerini tasarladı.
Hisar Füzeleri; askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacı ile sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına karşı HİSAR-A 10 +km, HİSAR-O 16 +km menzil aralıklarında kullanılan hava savunma füzeleridir.
PARS 4X4İleri gözetleme, anti- tank ve komuta kontrol gibi özel maksatlı görevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış bir araçtır. Araç tüm operasyonel gereksinimlere cevap verecek şekilde kurgulanmıştır.
25-30 Bg/ton gücündeki araç 1.9 m’lik düşük bir siluete ve amfibi özelliğe sahiptir. 5 kişilik mürettebatı bulunan araç hiçbir hazırlık gerektirmeden derin ve akıntılı suda operasyon yapabilir.
Aracın sudaki arttırılmış manevra kabiliyeti ise, arkasında konumlandırılan iki adet su jeti ile sağlanmaktadır. Araç, suda nokta (Pivot) dönüşü yapabilmekte ve aynı zamanda arzu edildiğinde suda geri istikamete doğru hareket edebilme kabiliyetine sahip.
Pars, mayınlara ve el yapımı patlayıcılara karşı korumalı olan aracın gövdesi, balistik malzemeden üretildi. CH-47 Chinook ağır yük helikopteri dahil her türlü askeri kargo uçağı ile taşınabiliyor.