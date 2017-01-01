Türk mühendisler üretti! "Levent"

İnsansız savunma ve askeri araçlar konusunda son yıllarda yaşanan büyük atılımlardan biri de denizcilik alanında gerçekleşti. Su üstü insansız deniz aracı konusunda yapılan girişimler sonucunda ‘Levent’ üretildi. Gece ve gündüz kameralarının yanı sıra makineli tüfek ve uçaksavar taşıyabilen Leventler, kritik üslerde güvenliğin sağlanmasına yardımcı oluyor.
Özgün sistem tasarımı ve entegrasyonu yaklaşımıyla çeşitli platformlarda kullanılabilen silah sistemleri geliştirerek üreten ve bunlar için lojistik destek sağlayan Aselsan, güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yenilikçi ürünlere imza atıyor. Bu doğrultuda tamamen yerli sermaye ve teknolojiyle üretilen ‘Levent’ler, sadece liman ve üs korumasında değil, riskli koylarda devriye görevi de yapıyor.
Levent İnsansız Su Üstü Deniz Aracı, farklı faydalı yüklerden oluşan modüler tasarımı sayesinde, keşif-gözetleme, acil müdahale ve haberleşme rölesi gibi değişik görevlerde kullanılabiliyor. Sistem sahip olduğu otonom seyir ve uzaktan komuta yetenekleri ile görüş hattının (ufuk) ötesinde bile 30 knot sürate kadar güvenli olarak görev yapıyor. Modüler yapıdaki sistem birimleri, envanterdeki mevcut botların üzerine kolaylıkla takılabilecek şekilde tasarlandı. Yüksek süratli ve dayanıklı RHIB (Rigid-Hull Inflatable Boat) platformunda geliştirilen ve insansız ya da insanlı olarak kullanılabilen sistem, modüler altyapısı sayesinde, farklı platformlar ile kolayca entegre olabiliyor.Hassas stabilize yönlendiricili TV/ Termal gözetleme sistemi ve seyir radarı ile gece/gündüz faaliyet gösterebilen sisteme, kritik görevleri gerçekleştirmek için uzaktan kumandalı silah sistemi de entegre ediliyor. Levent, taşınabilir ya da gemiye veya sabit tesise konuşlandırılabilecek özellikteki ağ tabanlı kontrol konsolu ile tüm fonksiyonlarıyla uzaktan kontrol edilebiliyor. Kontrol konsolu gemi ağına ya da komuta kontrol sistemlerine entegre edilerek kullanılabiliyor.
Genel Özellikler* Yüksek Hareket Kabiliyetine Sahip RHIB Bot* İnsanlı/İnsansız Kullanım
* Otonom, Uzaktan Komuta ve Gerektiğinde Araç Üzerinden Kullanım* Taşınabilir ya da Gemiye Konuşlu Kontrol Konsolu* Yüksek Hızda Veri ve Görüntü Haberleşmesi* Göreve Uygun Faydalı Yükler
* İnsansız Araçların Birlikte Çalışabilirliğine Uyumluluk* Dizel Motor Çalışmazken Asgari 4 Saat Görev SüresiKullanım Alanları* Liman, Boğaz ve Deniz Ticareti Güvenliği* Asimetrik Tehditler ile Mücadele* Keşif, Gözetleme ve İstihbarat* Kıyı Devriyesi* Arama ve Kurtarma* Hedef Gemisi* Lojistik Destek