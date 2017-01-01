Türk askeri Afrin'de bu silahları kullanıyor

Fırtına obüsleri, Cirit füzeleri, hassas güdümlü Kit'ler, PYD ve DEAŞ terör yuvalarını yerle bir ediyor! Operasyona katılan komandolar milli Piyade tüfeği MPT-76'yı kullanıyor. Özellikle yerli İHA'nın kullanılması görüntü ve istihbarat alımında her hangi bir ülkenin engeliyle karşılaşılmasının önüne geçiyor bu sayede de anlık refleksler gösterilebiliyor.
Türkiye'nin sınır hattında oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'na, yüz akımız ‘milli silahlar' damga vurdu. Terör örgütü PYD'nin işgali altındaki Afrin'den başlatılan operasyonda, teröristlerin mevzi, sığınak, tünel, cephanelik ve araçları, gururumuz yerli silahlarla imha ediliyor. Daha önce Kuzey Irak ve Güneydoğu'daki terör operasyonlarıyla Fırat Kalkanı Harekâtı'nda terör yuvalarını imha eden milli silahlar, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekâtı'nda da göğsümüzü kabarttı.
HEDEFi 12'DEN VURUYORLAR: TSK'nın Afrin'e yönelik kara harekâtı öncesi, teröristlerin oluşturduğu mevzi, sığınak ve tüneller Fırtına obüsleri ile yerle bir edildi. Türk mühendislerince geliştirilen, yüksek ve alçaktan top mermisi atabilen kısa namlulu Fırtına obüsleri, hedefe elektronik olarak kitlenme, otomatik atış kontrol ve mermi doldurma sistemleri sayesinde, terör örgütü PYD ve DEAŞ hedeflerini sıfır hatayla vurdu. Art arda yaptığı üç atışı, hedefe aynı anda ulaştırma özelliği bulunan Fırtına obüsleri, bu sayede hedefin tamamen imha edilmesini sağlıyor.
AKILLI BOMBALAR ENVANTERDE: Türkiye'de güdüm sistemi bakımından üç tür bulunuyor. Bunlar lazer güdümlü bomba, GPS güdümlü bomba ve serbest düşümlü bomba. Uzmanlar, hepsinin serbest düşümlü bomba olduğunu ancak üzerine takılan lazer güdümü ya da GPS güdümlü kitlerle akıllı bomba haline getirildiğini ifade ediyorlar. Bu kapsamda Türkiye'nin elinde daha çok MK 82 ve 84 tipi bombalar bulunuyor. MK 82, 227 kilogram. MK 84 ise 930 kilogram. Bu bombalar hedefin üzerinden bırakılması gerekiyor.
İncirlik'ten ‘Kaplan' havalandı!: Türk Hava Kuvvetleri'nin Balıkesir'deki 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 1948 yılında av-bombardıman rolünde kurulan, kaplan simgeli 192. Filo'ya (Tiger Filo), ait 1 savaş uçağı dün İncirlik Üssü'ndeki hangarlardan çıkıp pist başı yaptı. Tiger filo, Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda Türkiye'nin göğsünü kabartıyor. Bombaların Türkiye'den atılabilmesi için üzerine kit takılması gerekiyor.
LAZER İLE YER TESPİTİ: Lazer Güdüm Kiti (LKG): Hedefi 12 kilometre uzaklıktan vurabiliyor. Hedefini sapma mesafesi ise en fazla 10 metre. Bombanın bırakılacağı yerin lazerle işaretleme yapılması gerekiyor. Bunu ya İHA'lar yapıyor ya da sahadaki kara gücü tarafından lazerle işaretleniyor.
Cirit füzeleri sıfır hatasız atakta: Türk mühendislerince üretimi tamamlanan ve TSK'nın envantere giren Cirit füzeleri, Afrin'de terör noktalarını hedef alan Zeytin Dalı Harekâtı'nda sınavı başarıyla veriyor. Zırhlı araçları ve hedefleri yüksek ısı gücüyle etkisiz kılan ciritler, Afrin operasyonunda da yüzde yüz oranında başarı sağladılar. MAYINLAR KİRPİYLE GÜVENLİ ŞEKİLDE AŞILIYOR: Milli üretim zırhlı personel taşıyıcı ‘Kirpi', füze saldırıları ve mayın riskine karşı güçlendirilmiş gövdesiyle TSK kara birliklerinin Afrin'e sevk edilmesinde görev aldılar. ‘Kobra' olarak bilinen yerli üretim zırhlı araçlar da Zeytin Dalı Harekâtı'nda aktif olarak kullanıldı.ADIM ADIM İZLEME: Türkiye'nin gurur projeleri arasında yer alan İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemi ANKA Afrin operasyonunda Türk Ordusu'nun gözü kulağı durumunda. ANKA'la Afrin üzerinde süreli uçuş gerçekleştirerek teröristlerin her hareketini adım adım izliyor. Tespit ettiği görüntüleri elektronik sistemler sayesinde koordinat belirleyerek yer ve hava unsurlarına ileten İHA'lar, pek çok hedefin etkisiz hale getirilmesinde aktif rol oynuyorlar. Tamamen milli Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ise tespit ettikleri hedefleri hem donanımındaki silah sistemini kullanarak imha etti, hem de hava ve yer unsurlarına bilgi ve görüntü aktararak daha kapsamlı atışlara imkân tanıdı.
100 KİLOMETRE UZAĞI VURABİLİYOR: KGT: Türkiye tarafından yerli üretimi de yapılan Kanatlı Güdüm Kiti (KGT) envanterde bulunuyor. Seri üretimine geçilen KGT'lerin en büyük özelliği, atıldıktan sonra kanatlarının açılması ve menzili artırması. Yerli üretim KGT'nin dışında yurtdışından aldığımız AGM-154JSOW da TSK'nın envanterinde bulunuyor. Kızılötesi arayıcı ve veri bağlantısı sayesinde nokta vuruşu yapabiliyor. 30 bin feet yükseklikten atıldığında 100 kilometre uzağı vurabiliyor. Sapsa payı ise 6 metre. AKILLANDIRILMIŞ BOMBA 'HGK' : TSK, "Fırat Kalkanı" operasyonu sürecinde milli bomba Hassas Güdümlü Kit'in (HGK) de kullanıldığını duyurmuştu. HGK, zorlu hava şartlarında sapma mesafesi en fazla 6.3 metre. Uçak 40 bin irtifaya HGK ile akıllandırılmış bombayı bıraktığında 25 kilometre uzaklıktaki hedefi vurabiliyor. GPS destekli hedefe yönelen bu bombalar MK 84 tipi bombaları akıllandırıyor. Kuş uçuşu hesaplamayla Türk hava sahasından atılan HGK ile akıllandırmış bomba, Afrin merkeze kadar ulaşabiliyor. KORAL SINIRDA: Türk mühendisler tarafından özgün olarak geliştirilen KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi, Afrin sınırında görüntülendi. KORAL, düşman bölgeden Türkiye'ye doğru gerçekleştirilecek bir Elektronik harbe karşı savunma görevi de icra edebiliyor.