TSK'da F-16 devri bitecek

Türkiye, bir ülkeye ya da tek kaynağa bağımlı olmamak için milli uçak projesini hızlandırdı.
2020 senesinden sonra Hava Kuvvetleri envanterindeki 48 adet F-4E/2020 (faal olan sayı 37 kadar) uçağı aşamalı olarak envanterden çıkarılacak.
Bu uçakların yerine ABD’de üretilen 5. nesil F-35 uçakları alınacak. Önümüzdeki birkaç sene içinde siparişi geçilen (2+2+4) 8 adet F-35, Türkiye’ye teslim edilecek.
Toplamda 98 uçaklık bir filodan söz ediyoruz. Bu uçaklar, F-4 filosunun yerini alacak.
Üretim arttıkça bu uçakların fiyatlarının da ucuzlayacağı ve 4. nesil uçakların fiyatına yaklaşacağı öngörülüyor.
Bu yüzden alımlar yıllara yayılıyor. 2025 senesinden itibaren ‘Savaşan Şahin’ de denilen 240 adetlik F-16 filosu yine aşamalı olarak envanterden çıkarılmaya başlanacak. Bu uçakların yerine dışarıdan satın alma yerine TAI öncülüğünde Milli Muharip Uçak Geliştirme (TF-X) Projesi yürürlüğe sokulacak.
İngiliz savunma devi BAE Systems ile görüşmeler yürütüldü, nihai anlaşma konusunda altyapı hazırlıkları tamamlandı, iş son imzalara kaldı. BAE Systems ile TAI, prototip geliştirme ve mühendislik anlaşması imzalayacak.
4 sene içinde prototip tamamlandıktan sonra seri üretime geçilecek. Seri üretime başlanmasıyla 100-150 adet uçağın Türk Hava Kuvvetleri için üretilmesi ve filoya katılması planlanıyor.
Türkiye gibi bir NATO üyesi olan İngiltere ile yürütülecek proje, ortak teknolojileri birlikte geliştirme ve üçüncü ülkelere uçak satışını da kapsıyor.
TF-X uçaklarının bazı teknik özellikleri ise şöyle; Hizmet başlangıç senesi: 2025 - Mürettebat: 1
Ağırlık: 27,200 kg - Güç kaynağı: Süper seyir yetenekli 1 veya 2 turbofan motorları.