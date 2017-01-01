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TSK tepelerine biniyor! İşte hastanelik olan itler

  • Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait savaş uçakları Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde terör örgütü PYD/PKK'ya ait gözlem noktaları ve çok sayıda hedefi vurdu. Yaralanan teröristler hastaneye kaldırıldı.

  • AFRİN HAREKATINA DEV KATILIM!Türk silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin harekatına dair yeni bir açıklama geldi.

  • Açıklamada; harekata katılan uçak sayısı ve vurulan hedeflere dair bilgilendirme yapıldı.

  • TSK'nın açıklamasında, harekâtın başlangıcında 7 bölgede PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait sığınak barınak ve mühimmat depoların belirlendiği belirtildi.

  • Harekata katılan 72 uçağın üslerine döndüğü ve PKK ile DEAŞ'a ait 108 hedefin imha edildiği ifade edildi.

  • Hava harekatı bugünlük bitmiş gibi görünse de, obüsler tekrar atışlara başladı.

  • Öte yandan Afrin harekatının başlamasıyla Türkiye'ye ait uçakların İncirlik Üssü'ne iniş yaptığı görüldü.

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