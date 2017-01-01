TSK tepelerine biniyor! İşte hastanelik olan itler
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait savaş uçakları Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde terör örgütü PYD/PKK'ya ait gözlem noktaları ve çok sayıda hedefi vurdu. Yaralanan teröristler hastaneye kaldırıldı.
AFRİN HAREKATINA DEV KATILIM!Türk silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin harekatına dair yeni bir açıklama geldi.
Açıklamada; harekata katılan uçak sayısı ve vurulan hedeflere dair bilgilendirme yapıldı.
TSK'nın açıklamasında, harekâtın başlangıcında 7 bölgede PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait sığınak barınak ve mühimmat depoların belirlendiği belirtildi.
Harekata katılan 72 uçağın üslerine döndüğü ve PKK ile DEAŞ'a ait 108 hedefin imha edildiği ifade edildi.
Hava harekatı bugünlük bitmiş gibi görünse de, obüsler tekrar atışlara başladı.
Öte yandan Afrin harekatının başlamasıyla Türkiye'ye ait uçakların İncirlik Üssü'ne iniş yaptığı görüldü.