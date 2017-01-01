Transfer resmen açıklandı!
Transfer heyecanı tüm dünyada başladı. İşte şu ana kadar resmileşen transferler...
Biten transferler - Samuel Holmen - Başakşehir ===> Elfsborg - Bedelsiz
Theo Bongonda - Celta Vigo ===> Trabzonspor - 400 bin Euro
Kamil Ahmet Çörekçi - Eskişehirspor ===> Trabzonspor - Bedelsiz
Nabil Dirar - Monaco ===> Fenerbahçe - Bedel bilinmiyor
Davy Klaassen - Ajax ===> Everton - 27 Milyon Euro
Ali Turan - Reims ===> Kayserispor
Marçal - Benfica ===> Lyon - 4.5 Milyon Euro
Fabien Farnolle - Le Havre ===> Yeni Malatyaspor - Bedelsiz
Sezer Badur - Antalyaspor ===> Sakaryaspor
Jordan Pickford - Sunderland ===> Everton - 34 milyon Euro
Erdal Öztürk - Bayern Munih ===> Kayserispor
Bruma- Galatasaray ===> RB Leipzig (15 milyon Euro)
Andre Silva - Porto === > Milan (40 milyon Euro)
Ricardo Rodriguez - Wolfsburg ===> (Milan 17 milyon Euro)
Maximilian Philipp - Freiburg ===> B.Dortmund (20 milyon Euro)
Ruben Semedo - Sporting Lizbon ===> Villarreal (14 milyon Euro)
Bautalib - Strasbourg ===> Yeni Malatyaspor
Marc Janko - Basel ===> Sparta Prag (Bedelsiz)
Halil Altıntop - Augsburg ===> Slavia Prag
Serdar Kulbilge - Elazığspor ===> Sarıyer
Sead Kolasinac - Schalke 04 ===> Arsenal (Bedelsiz)
Chedjou - Galatasaray ===> Başakşehir (Bedelsiz)
Serdar Gürler - Gençlerbirliği ===> Osmanlıspor (Bedelsiz)
Serdar Özkan - Antalyaspor ===> Gençlerbirliği (Bedelsiz)
Mehmet Ekici - Trabzonspor ===> Fenerbahçe (Bedelsiz)
Ederson - Benifa ===> Manchester City (40 milyon Euro)
Klaas Jan Huntelaar - Schalke 04 ===> Ajax
Enes Ünal - Manchester City ===> Villarreal (14 milyon Euro)
Bernardo Silva - Monaco ===> Manchester City (49 milyon Euro)
Simone Zaza - Juventus ===> Valencia (16 milyon Euro)
Skuletic - Lokomotiv Moskova ===> Gençlerbirliği
Niklas Süle - Hoffenheim ===> Bayern Munih (20 milyon Euro)
Sebastian Rudy - Hoffenheim ===> Bayern Munih
Youri Tielemans - Anderlecht ===> Monaco (23 milyon Euro)
Mateo Musacchio - Villarreal ===> Milan (18 milyon Euro)
Bruno Alves - Cagliari ===> Glasgow Rangers
Vitor Hugo - Palmerias ===> Fiorentina 8 Milyon Euro
Asmir Begovic ===> Chelsea ===> Bournemounth 10 Milyon Pound
Pote - Adana Demirspor ===> Apoel
Victor Lindelof - Benfica ===> Manchester United (35 milyon Euro)