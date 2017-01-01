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Transfer resmen açıklandı!

  • Transfer heyecanı tüm dünyada başladı. İşte şu ana kadar resmileşen transferler...

  • Biten transferler - Samuel Holmen - Başakşehir ===> Elfsborg - Bedelsiz

  • Theo Bongonda - Celta Vigo ===> Trabzonspor - 400 bin Euro

  • Kamil Ahmet Çörekçi - Eskişehirspor ===> Trabzonspor - Bedelsiz

  • Nabil Dirar - Monaco ===> Fenerbahçe - Bedel bilinmiyor

  • Davy Klaassen - Ajax ===> Everton - 27 Milyon Euro

  • Ali Turan - Reims ===> Kayserispor

  • Marçal - Benfica ===> Lyon - 4.5 Milyon Euro

  • Fabien Farnolle - Le Havre ===> Yeni Malatyaspor - Bedelsiz

  • Sezer Badur - Antalyaspor ===> Sakaryaspor

  • Jordan Pickford - Sunderland ===> Everton - 34 milyon Euro

  • Erdal Öztürk - Bayern Munih ===> Kayserispor

  • Bruma- Galatasaray ===> RB Leipzig (15 milyon Euro)

  • Andre Silva - Porto === > Milan (40 milyon Euro)

  • Ricardo Rodriguez - Wolfsburg ===> (Milan 17 milyon Euro)

  • Maximilian Philipp - Freiburg ===> B.Dortmund (20 milyon Euro)

  • Ruben Semedo - Sporting Lizbon ===> Villarreal (14 milyon Euro)

  • Bautalib - Strasbourg ===> Yeni Malatyaspor

  • Marc Janko - Basel ===> Sparta Prag (Bedelsiz)

  • Halil Altıntop - Augsburg ===> Slavia Prag

  • Serdar Kulbilge - Elazığspor ===> Sarıyer

  • Sead Kolasinac - Schalke 04 ===> Arsenal (Bedelsiz)

  • Chedjou - Galatasaray ===> Başakşehir (Bedelsiz)

  • Serdar Gürler - Gençlerbirliği ===> Osmanlıspor (Bedelsiz)

  • Serdar Özkan - Antalyaspor ===> Gençlerbirliği (Bedelsiz)

  • Mehmet Ekici - Trabzonspor ===> Fenerbahçe (Bedelsiz)

  • Ederson - Benifa ===> Manchester City (40 milyon Euro)

  • Klaas Jan Huntelaar - Schalke 04 ===> Ajax

  • Enes Ünal - Manchester City ===> Villarreal (14 milyon Euro)

  • Bernardo Silva - Monaco ===> Manchester City (49 milyon Euro)

  • Simone Zaza - Juventus ===> Valencia (16 milyon Euro)

  • Skuletic - Lokomotiv Moskova ===> Gençlerbirliği

  • Niklas Süle - Hoffenheim ===> Bayern Munih (20 milyon Euro)

  • Sebastian Rudy - Hoffenheim ===> Bayern Munih

  • Youri Tielemans - Anderlecht ===> Monaco (23 milyon Euro)

  • Mateo Musacchio - Villarreal ===> Milan (18 milyon Euro)

  • Bruno Alves - Cagliari ===> Glasgow Rangers

  • Vitor Hugo - Palmerias ===> Fiorentina 8 Milyon Euro

  • Asmir Begovic ===> Chelsea ===> Bournemounth 10 Milyon Pound

  • Pote - Adana Demirspor ===> Apoel

  • Victor Lindelof - Benfica ===> Manchester United (35 milyon Euro)