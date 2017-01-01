Trafik kazaları nasıl önlenir?
Günümüzde gerçekleşen trafik kazalarının çoğunluğu insan hatalarından dolayı ortaya çıkıyor.
Araba kullanan kişiler bazı kurallara dikkat ederek olası bir kaza ihtimaline karşı önlemini alabilir. İşte araç kullanırken dikkat edilmesi gerekenler...
Uykunuzu almadan yola çıkmayın.
Alkol kesinlikle kullanmayın.
Ehliyetsiz araba kullanmayın. Polisleri görünce kaçmak için hız yaparak kaza yapabilirsiniz.
Araba kullanan kişiyi konuşturarak dikkatini dağıtmayın.
Hız limitini aşmayın.
Trafik levhalarını dikkate alın.
Sollama yapmayın. Direksiyona hakim olmak için iki elinizi kullanın.
Önünüzdeki araca çok yakın olmayın, takip mesafesini koruyun.