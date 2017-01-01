Tarihi ve doğal güzellikleriyle muhteşem bir şehir olan Trabzon'da mutlaka görülmesi gereken 10 yer;
1. SÜMELA MANASTIRI
Trabzon'un Maçka ilçesinde yer alan Sümela Manastırı’nın tam olarak yapım tarihi bilinmese de M.S. 365-395 yılları arasında yapıldığı sanılmaktadır. Rivayetlere göre aynı gece iki rahip rüyalarında, Sümela Manastırı’nın bulunduğu yerde Hz. İsa ve Hz. Meryem'i görmüş ve gördükleri yere manastırı inşa etmişlerdir. Sümela Manastırı, mimarisi ve muhteşem manzarasıyla Trabzon'da mutlaka görülmesi gereken turistik bir yer.
2. TRABZON KALESİ Trabzon Kalesi şehrin en yüksek tepesinde yer almaktadır. Denizden gelebilecek olan saldırıları önlemek amacıyla inşa edilen Trabzon Kalesi,yukarı hisar, orta hisar ve aşağı hisar olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Bir tarafı deniz, bir tarafı yeşilliklerle çevrili olan kale, Trabzon'un gezilmesi gereken en turistik yerlerinden biri.
3. VAZELON MANASTIRI Vazelon Manastırı’nın kuruluş tarihi tam olarak bilinmese de M.S. 270 yılında kurularak İncil'deki Vaftizci Yahya Peygamber'e adandığı söylenmektedir. Bölgenin en eski manastırı olma özelliğini taşıyanVazelon Manastırı Trabzon'un önde gelen tarihi ve turistik yerlerinden biri olma özelliğini taşıyor.
4. UZUN GÖL Uzun Göl, heyelan sonucu dere yatağının tabii baraj şeklinde kapanması sonucu oluşmuştur. Sık ormanları ve doğal güzelliğiyle turistler açısından oldukça cezbedici bir yerdir. Doğaseverler için burada doğa yürüyüşü, bisiklet turları yapma imkanı da bulunmaktadır.
5. AYASOFYA MÜZESİ 1250-1260 yılları arasında, Trabzon imparatorluğunun Komnenos Ailesinden Kral I. Manuel tarafından kilise olarak yaptırılmıştır. Daha sonraki yıllarda hastane ve cami olarak kullanılan kilise, restorasyon çalışmaları sonucu günümüzde müze olarak kullanılmakta ve Trabzon'un en çok ziyaret edilen noktalarından biri olarak yer almaktadır.
6. PERİSTERA MANASTIRI Manastır 752 yılında 250 metrelik bir kayanın üzerine inşaa edilmiştir. Temiz havası ve eşsiz manzarasıyla Trabzon'a gelen turistlerin oldukça yoğun ilgi gösterdiği yerlerden biridir.
7. BEDESTEN Bedesten Osmanlı döneminin kapalı çarşıları olarak bilinir. Trabzon'da şehir merkezinde yer alan bedesten, şehrin en eski yapılarından biridir. Yavuz Sultan Selim'in annesi Gülbahar Hatun vakıfları arasında yer alan bedesten Türk Bedestenleri içerisinde tek kubbeli tek örnektir.
8. BOZTEPE Eğeruçsuz bucaksız Karadeniz manzarasını ve Trabzon'u tepeden görmek istiyorsanız, mutlaka Boztepe'yi ziyaret etmelisiniz. Boztepe, muhteşem gün batımı manzarasıyla ve temiz havasıyla, turistler tarafındanoldukça ilgi gören bir yer.
9. YAYLALARI Tarihiyle olduğu kadar doğasıyla da ünlü bir şehir Trabzon. Şehir, birbirinden güzel yaylalarıyladoğaseverlerin akınına uğramakta. ÖzellikleLapazan Yaylası, Garester Yaylası, Haldizen Yaylası, Şerah Köyü, Şekersu Yaylası bunlardan bir kaçı.
10. ST.ANNA (KÜÇÜK AYVASIL) KİLİSESİ 7. yüzyılda inşa edilmiş kilise Trabzon'da ayakta kalabilen en eski kiliselerdendir.Yapı, üç nefli ve üç apsisli bir bazilikadır ve yapının içerisinde fresk kalıntıları bulunmaktadır. Kilise şehrin önemli tarihi yapıları arasında yer almaktadır.