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Topuk çatlakları ölümcül bir hastalığın belirtisi olabilir

  • Ayak tabanındaki sertlik genellikle umursanmaz. Neredeyse herkes için çirkin bir görüntüden ibarettir. Fakat yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre ayak tabanındaki sertlik göründüğünden daha tehlikeli olabilir.

  • Bilim insanları, ayaktaki nasırlarla yemek borusu kanseri arasında bir bağlantı keşfetti. Londra'daki Queen Mary Üniversitesi'nden araştırmacılar, yemek borusu kanserinin avuç içlerinde ve ayak tabanında sertleşmeye yol açtığını buldu.

  • Bazı vakalarda cilt o kadar sertleşiyor ki hastalar deriyi jiletle kazıyorlar.

  • Yemek borusu kanserine neden olan iRHOM2 geni, derinin en büyük bileşeni olan keratini kontrol altına alarak avuç içlerindeki ve ayak tabanındaki derinin kalınlaşmasında önemli rol oynuyor.

  • Uzmanlar bu bulgunun yemek borusu kanserini teşhis etmede oldukça yararlı olacağını söylüyor.

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